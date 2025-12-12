Sáng 12/12, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lễ khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức năm 2025. Việc này nhằm bổ sung nguồn nhân lực theo vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Qua thống kê, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận được 666 hồ sơ đăng ký. Sau rà soát, đã tiếp nhận 476 hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi. Trong đó, đối với hình thức thi tuyển có 421 thí sinh; hình thức tiếp nhận có 42 thí sinh; hình thức xét tuyển có 13 thí sinh.

GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức năm 2025.

Với hình thức xét tuyển, các ứng viên sẽ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi là vấn đáp; vào chiều ngày 14/12. Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Với hình thức thi tuyển, ứng viên thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) gồm môn kiến thức chung (vào sáng ngày 17/12) và ngoại ngữ (vào chiều ngày 17/12); vòng 2 thi viết đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành vào chiều ngày 23/12.

Số lượng người mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tuyển dụng ở từng vị trí việc làm (gồm 178 chỉ tiêu) như sau:

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho hay, việc lựa chọn người đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phẩm chất đạo đức để tuyển vào công tác tại Viện là vô cùng cấp thiết và quan trọng; nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, thể chế tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực nhằm phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Các ứng viên tham dự lễ khai mạc. Ảnh: VASS

Để kỳ tuyển dụng đảm bảo đúng mục đích, thiết thực, ông Lợi nhấn mạnh việc tổ chức phải bảo đảm nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan, trung thực, khoa học, đúng quy định pháp luật. Ông cũng đề nghị nội dung tuyển dụng phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra, phân loại, đánh giá đúng năng lực của thí sinh, trên cơ sở đó lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Ảnh: VASS