Phút 27 trong trận tuyển Việt Nam vs Indonesia, Việt Anh có pha tranh chấp bóng bổng với Baker. Cú va chạm mạnh khiến anh bị rách vùng chân mày và chảy nhiều máu. Đội ngũ y tế lập tức vào sân sơ cứu, sau đó đưa cầu thủ CAHN ra ngoài sân để băng đầu cầm máu.

Sau ít phút, Việt Anh trở lại sân và tiếp tục thi đấu lăn xả, cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam giữ sạch mành lưới. Trận đấu kết thúc, Việt Anh được các bác sĩ khâu vết thương rách da ở vùng chân mày. Anh chỉ cần 2-3 ngày là hồi phục, có thể thi đấu ở trận gặp Campuchia sắp tới.

Việt Anh thi đấu lăn xả với cái đầu quấn băng. Ảnh: Phan Ích

Ở trận tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Việt Anh lần đầu đá chính. Anh cùng các cầu thủ ở hàng phòng ngự thi đấu tỉnh táo, khóa chặt các ngôi sao của đội chủ nhà, trong đó có thần đồng 19 tuổi Baker. Sự chắc chắn của hàng thủ giúp hàng công tuyển Việt Nam yên tâm, bùng nổ với các bàn thắng của Văn Vỹ, Hai Long và Xuân Son.

Theo kế hoạch, chiều 4/8, tuyển Việt Nam di chuyển bằng xe bus khoảng 60km về Thủ đô Jakarta (Indonesia), sau đó lên đường về nước. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có 4 ngày chuẩn bị cho trận tiếp đón Campuchia trên SVĐ Mỹ Đình, vào lúc 20h ngày 7/8.

Với việc đang tạm dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận đấu, tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa sẽ đi tiếp. Kịch bản duy nhất có thể đẩy nhà ĐKVĐ vào thế nguy hiểm là thua đậm trước Campuchia, đồng thời Indonesia đánh bại Singapore.

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