Phút 14 trận Việt Nam vs Indonesia, Thành Long chọc khe xuyên tuyến để Hai Long bứt tốc bên cánh trái. Thay vì căng ngang cho Đình Bắc đang băng lên, tiền vệ của Hà Nội FC quyết định dứt điểm về góc gần khiến Nadeo bó tay.
Video Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam (nguồn: FPT Play)
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Ghi bàn:
Việt Nam: Văn Vĩ (6'), Hai Long (14'), Xuân Son (71')
Đội hình xuất phát Indonesia vs Việt Nam
Indonesia: Nadeo, Ridho, Jordi Amat, Lee Baker, Oratmangoen, Reijnders, Pumungkas, Jenner, Thom Haye, Pattynama, Klok
Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh, Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hai Long, Đình Bắc
Xuất phát từ pha pressing tầm cao để đoạt bóng ngay bên phần sân Indonesia ở phút thứ 6. Hoàng Đức chọc khe rất vừa tầm để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp khiến thủ môn Nadeo hoàn toàn bó tay.
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