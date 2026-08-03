Xuất phát từ pha pressing tầm cao để đoạt bóng ngay bên phần sân Indonesia ở phút thứ 6. Hoàng Đức chọc khe rất vừa tầm để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp khiến thủ môn Nadeo hoàn toàn bó tay.