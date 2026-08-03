Video Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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Ghi bàn:

Việt Nam: Văn Vĩ (6'), Hai Long (14'), Xuân Son (71')

Đội hình xuất phát Indonesia vs Việt Nam

Indonesia: Nadeo, Ridho, Jordi Amat, Lee Baker, Oratmangoen, Reijnders, Pumungkas, Jenner, Thom Haye, Pattynama, Klok

Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh, Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hai Long, Đình Bắc

Video Văn Vĩ mở tỷ số sớm cho tuyển Việt Nam
Video Văn Vĩ mở tỷ số sớm cho tuyển Việt Nam
Xuất phát từ pha pressing tầm cao để đoạt bóng ngay bên phần sân Indonesia ở phút thứ 6. Hoàng Đức chọc khe rất vừa tầm để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp khiến thủ môn Nadeo hoàn toàn bó tay.