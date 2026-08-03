Trên sân Pakansari (Bogor, Indonesia), tuyển Việt Nam thắng đầy thuyết phục trước đội chủ nhà. Văn Vỹ là người mở tỷ số sau cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, sau đó lần lượt Hai Long và Xuân Son lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho "Những chiến binh sao vàng".

Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam đang tạm thời có 7 điểm, đòi lại ngôi đầu bảng A, gần như chắc chắn giành vé vào bán kết. Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra trên sân nhà, Xuân Son cùng các đồng đội gặp Campuchia.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia, lập kỷ lục số trận bất bại. Ảnh: Phan Ích

Không chỉ mở toang cánh cửa đi tiếp, tuyển Việt Nam còn lập kỷ lục mới dưới thời HLV Kim Sang Sik. Theo đó, với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, nhà ĐKVĐ ASEAN Cup có 21 trận bất bại (18 thắng, 3 hòa). Đây là thành tích ấn tượng chưa từng có với bóng đá Việt Nam, kể cả dưới thời HLV Park Hang Seo.

Thành tích này sẽ được kéo dài nếu tuyển Việt Nam tiếp tục thắng Campuchia ở trận đấu tới, sau đó là 2 trận lượt đi-về ở bán kết và có thể là chung kết.

Ở trận thắng Indonesia, HLV Kim Sang Sik cho thấy sự cao tay khi thay đổi nhiều vị trí với trận hòa Singapore 0-0 trên sân nhà. Những Thành Long, Hai Long, Tài Lộc, Bùi Hoàng Việt Anh trong lần đầu đá chính, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn ghi bàn với trường hợp của Hai Long.

Sau trận thắng Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik về nước, có 4 ngày chuẩn bị cho trận tiếp đón Campuchia (7/8) trên SVĐ Mỹ Đình.

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