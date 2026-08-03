Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Giải vô bóng đá vô địch Đông Nam Á lần thứ 16, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video bàn thắng Indonesia 0-3 Việt Nam (nguồn: FPT Play)
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Ghi bàn:
Việt Nam: Văn Vĩ (6'), Hai Long (14'), Xuân Son (71')
Đội hình ra sân
Indonesia: Nadeo, Ridho, Jordi Amat, Oratmangoen, Reijnders, Pumungkas, Jenner, Thom Haye, Pattynama, Klok, Lee Baker
Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh (Nhật Minh 82'), Văn Vĩ (Văn Hậu 82'), Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức (Quang Hải 87'), Tài Lộc (Xuân Son 63'), Hai Long (Hoàng Hên 63'), Đình Bắc
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