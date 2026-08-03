Video bàn thắng Indonesia 0-3 Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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Ghi bàn:

Việt Nam: Văn Vĩ (6'), Hai Long (14'), Xuân Son (71')

Đội hình ra sân

Indonesia: Nadeo, Ridho, Jordi Amat, Oratmangoen, Reijnders, Pumungkas, Jenner, Thom Haye, Pattynama, Klok, Lee Baker

Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh (Nhật Minh 82'), Văn Vĩ (Văn Hậu 82'), Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức (Quang Hải 87'), Tài Lộc (Xuân Son 63'), Hai Long (Hoàng Hên 63'), Đình Bắc