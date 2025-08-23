Một năm trước, trong chuyến về nước thăm người thân tại tỉnh Tây Ninh, ông N.T.S. (67 tuổi) đã đến tranh thủ đến bệnh viện khám sức khỏe và kiểm tra về căn bệnh viêm xoang kéo dài.

Thời điểm này, các bác sĩ đã khuyên ông nên phẫu thuật để có thể điều trị triệt để bệnh. Tuy nhiên, do lo ngại về sức khỏe nên ông từ chối và trở về Mỹ. Suốt một năm nay, những cơn đau đầu vùng trán ngày càng dồn dập, mũi ông S. liên tục chảy dịch, hơi thở cũng có mùi hôi. Bệnh tình kéo dài và ngày càng nghiêm trọng khiến sức khỏe ông S. giảm sút nhanh chóng. Vì thế, ông đã quyết định trở về Việt Nam một lần nữa.

Bác sĩ Trương Thùy Nga, chuyên khoa Tai mũi họng (Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An) thăm khám và chỉ định nội soi mũi, chụp CT scan. Dưới hệ thống nội soi, bác sĩ phát hiện một bên mũi chảy nhiều dịch đục, toàn bộ xoang bị nấm bám kín. Một số cấu trúc xương đã bị chèn ép lâu ngày dẫn đến phá hủy, niêm mạc vách ngăn cũng loét do tì đè. CT scanner ghi nhận xoang hàm, xoang sàng sàng và khe mũi giữa bên phải chứa đầy dịch mủ và ổ nấm.

Bác sĩ Nga khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Nga, trường hợp này, điều trị bằng thuốc hầu như không hiệu quả, phẫu thuật nội soi mũi xoang là giải pháp tối ưu để loại bỏ hoàn toàn ổ nấm.

Với sự tập trung cao độ, ê-kíp phẫu thuật từng bước bóc tách và loại bỏ toàn bộ mảng nấm, rửa sạch khoang xoang. Mẫu nấm cũng được gửi đi làm giải phẫu bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, lượng máu mất không đáng kể (<20ml).

Chỉ sau vài ngày, người bệnh đã cảm nhận sức khỏe cải thiện rõ rệt, hết đau đầu, không còn dịch mũi hôi, đường thở thông thoáng trở lại.

Theo bác sĩ Nga, khác với viêm xoang do vi khuẩn hay virus, viêm xoang nấm tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình nên dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ổ nấm có thể phát triển thành từng mảng lớn trong hốc xoang, bào mòn xương, chèn ép cấu trúc giải phẫu và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như:

- Xâm lấn hốc mắt: gây nhìn mờ, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

- Xâm lấn sọ não: dẫn đến viêm màng não.

- Xâm lấn dây thần kinh: có thể ảnh hưởng dây thần kinh thị giác, khứu giác hoặc vận động mắt.

- Tổn thương mạch máu: làm chảy máu ồ ạt, có thể gây tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như nghẹt mũi kéo dài, đau đầu dai dẳng, chảy dịch mũi bất thường… người bệnh nên đến chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và điều trị kịp thời.

