Tại họp báo thường kỳ chiều nay, báo chí nêu thông tin Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ mới đây từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển. Các loại hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1/1/2026.

Đây là biện pháp tương đương với cấm nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu nhiều loài hải sản chủ lực của Việt Nam sang Mỹ như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực, cá nục…

Trả lời câu hỏi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 15/9 vừa qua, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, đề nghị Bộ Thương mại Mỹ và Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển.

Người phát ngôn cho biết, đề nghị này nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời tại họp báo chiều nay. Ảnh: T.M

Người phát ngôn nêu rõ, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nghề cá.

"Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Mỹ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp của hai bên", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick quan tâm, xem xét khách quan để đảm bảo kết quả hợp lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam, vốn là những đối tác đáng tin cậy, kinh doanh công bằng tại thị trường Mỹ trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 19 thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam đang diễn ra.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh, các quyết định trên không chỉ có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, người nông dân, ngư dân Việt Nam mà còn đem lại lợi ích cho cả các nhà nhập khẩu, người lao động và người tiêu dùng Mỹ.