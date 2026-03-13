Tại phiên thảo luận chung, các quốc gia tham dự khóa họp tập trung trao đổi về những thách thức mới trong thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái.

Toàn cảnh lễ khai mạc CSW70. Ảnh: Ban tổ chức CSW70

Phát biểu tại phiên thảo luận chung ngày 11/3, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh rằng tiếp cận công lý không chỉ là một quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng quan trọng để xóa bỏ bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững.

Bà Hà đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, như: Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ năm 2017 đã mở rộng diện được hỗ trợ miễn phí, trong đó có nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người và người chưa thành niên có hoàn cảnh khó khăn; hệ thống Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã được thiết lập tại 100% tỉnh, thành phố; hơn 62% trợ giúp viên pháp lý là phụ nữ, góp phần nâng cao tính nhạy cảm giới trong cung cấp dịch vụ; hơn 6.000 mô hình và cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đang hoạt động trên toàn quốc...

Theo bà Hà, thông qua các chính sách và chương trình này, Việt Nam tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Công ước CEDAW, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh cùng các cam kết quốc tế về quyền con người.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tại CSW70. Ảnh: Anh Phạm

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng cho biết Việt Nam đang tiếp tục lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong quá trình cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển bền vững.

Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực hoàn thiện pháp luật theo hướng nhạy cảm giới, nâng cao năng lực đội ngũ thực thi pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công lý, đồng thời bảo đảm sự tham gia thực chất của phụ nữ trong quản trị và ra quyết định.

Đồng thời, bà Hà nhấn mạnh rằng Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn tăng cường phối hợp với các quốc gia thành viên và các cơ quan Liên hợp quốc để cùng xây dựng một thế giới công bằng, bao trùm, nơi không một phụ nữ hay trẻ em gái nào bị bỏ lại phía sau.

Trong khuôn khổ khóa họp, đoàn Việt Nam còn tham gia các phiên họp cấp bộ trưởng và nhiều hoạt động bên lề như họp bàn tròn, tọa đàm chuyên đề, tiếp xúc song phương nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công lý không có rào cản: trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong luật pháp và vai trò lãnh đạo” nhằm thảo luận các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận công lý và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực pháp luật và lãnh đạo.