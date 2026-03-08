Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (2.7) của Việt Nam ngày 7/3 (giờ địa phương) đã tổ chức hoạt động hợp tác dân sự - quân sự với chủ đề “Sẻ chia yêu thương”, nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 33 năm Ngày truyền thống Phụ nữ quân đội.

Ngôi làng nhỏ nằm bình yên dưới những gốc xoài già - chứng nhân đã lặng lẽ theo dõi bao biến động, xung đột và đổi thay của vùng đất Bentiu qua nhiều năm tháng hôm nay trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Những người phụ nữ ở châu Phi múa hát cùng các nữ quân nhân Việt Nam

Từ sáng sớm, những người phụ nữ trong làng đã cùng nhau tụ họp dưới tán cây quen thuộc. Họ gặp gỡ, trò chuyện, cùng nhảy múa và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của mình. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ biết rằng trên thế giới có một ngày dành riêng để tôn vinh phụ nữ.

Trong không khí ấm áp và thân tình ấy, họ cùng nhau hát, nhảy múa với những người phụ nữ hiền hậu đến từ một đất nước xa xôi - những nữ quân nhân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đại diện phụ nữ tại địa phương (làng Nyumdou) bày tỏ cảm ơn sự có mặt của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam nói chung và các nữ chiến sĩ nói riêng. Họ chia sẻ mọi năm vào các dịp lễ thường phải đi ra thị trấn, nhưng hôm nay các chiến sĩ Việt Nam đã đến tận đây và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Những túi quà in cờ Việt Nam do các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam gửi tặng trẻ em và phụ nữ ở châu Phi

Cuộc gặp gỡ mang lại cho những người phụ nữ nơi đây luồng sinh khí mới, khích lệ họ năng động và tự tin hơn. Ai cũng mong muốn các chiến sĩ Việt Nam sẽ quay lại thường xuyên hơn, với nhiều dịp ý nghĩa hơn.

Trong chương trình, Bệnh viện Dã chiến 2.7 đã trao hơn 50 phần quà cho phụ nữ trong làng và 15 phần quà cho các em nhỏ, cùng nhiều vật dụng thiết thực dành cho cộng đồng địa phương.

Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành và tinh thần sẻ chia của những nữ quân nhân Việt Nam.

Các nữ quân nhân còn dành thời gian giao lưu, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, trao đổi văn hóa và kể những câu chuyện về lịch sử, truyền thống của phụ nữ Việt Nam - từ tinh thần quật khởi của Hai Bà Trưng cho đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hôm nay đang góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những người phụ nữ từ hai đất nước cách xa hàng nghìn cây số thân thiết như bạn bè

Dưới những tán xoài cổ thụ từng chứng kiến bao giai đoạn loạn lạc của vùng đất này, hôm nay dường như không gian trở nên ấm áp hơn. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt ánh lên niềm hy vọng, những cái nắm tay thân tình xua đi phần nào cái nắng gắt và nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày.

Biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị

Để hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, các nữ quân nhân Việt Nam đã mặc bộ áo dài truyền thống. Giữa vùng đất tuyến đầu xung đột Bentiu, những tà áo dài mềm mại bay trong gió đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt.

Các nữ quân nhân đã giới thiệu với phụ nữ và trẻ em địa phương về vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, cùng nhau chụp ảnh, trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Những tà áo dài thướt tha giữa vùng đất châu Phi xa xôi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và sự kết nối giữa những người phụ nữ đến từ hai vùng đất khác nhau.

Các nữ chiến sĩ Việt Nam trong tà áo dài trò chuyện với những người phụ nữ ở châu Phi

Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ QĐND Việt Nam bản lĩnh, nhân ái và giàu lòng sẻ chia, trong hành trình thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 nói riêng có 13 quân nhân nữ đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Họ đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong QĐND Việt Nam, khác nhau về độ tuổi, hoàn cảnh, chuyên môn và tính cách. Nhưng điểm chung của họ là đều được Tổ quốc và Quân đội tin tưởng lựa chọn, giao phó nhiệm vụ tham gia thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả vì hòa bình.

Những nữ quân nhân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm chủ các trang thiết bị y tế hiện đại, tham gia cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như người dân địa phương.

Họ còn như những người chị, người em trong đơn vị, cùng các đồng đội vun đắp, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh về mọi mặt.