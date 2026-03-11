Câu nói trên khiến vị chủ tịch phường trăn trở và chia sẻ lại tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào sáng 11/3.

“Câu nói đơn giản của người dân nhưng lại chính là một vấn đề lớn của địa phương”, ông Dũng nói và cho biết, nhiều năm nay, con đường Nguyễn Duy Trinh có lưu lượng xe container qua lại đông, rất nguy hiểm. Nhiều dự án phát triển nhà ở tại khu vực phường Long Trường đã hoàn thành xây dựng nhưng những lo ngại về tình trạng kẹt xe cũng như an toàn giao thông đã khiến ít người muốn tới để định cư.

Lưu lượng xe container di chuyển trên đường Nguyễn Duy Trinh là rất lớn. (Ảnh: T.C)

Đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến đường Nguyễn Thị Tư, dài khoảng 1,6km được coi là con đường ‘tử thần’. Theo một thống kê chưa đầy đủ từ cơ quan chức năng, trong giai đoạn từ năm 2019-2024, đoạn đường trên đã có hơn 20 người tử vong và hàng chục người bị thương do tai nạn giao thông.

PGS Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) là ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 11 của TPHCM và cũng là cư dân đang sống tại phường Long Trường.

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri nêu trên, bà chia sẻ việc tận mắt chứng kiến các cử tri chịu vất vả khi tới buổi vận động bầu cử. Họ đi trên con đường Nguyễn Duy Trinh với nhiều xe container cùng di chuyển.

Do đó, nếu có cơ hội được cử tri tín nhiệm và bầu trở thành đại biểu Quốc hội, PGS Liên hứa sẽ tập trung vào một trong những nhiệm vụ chính quan trọng là cải thiện hạ tầng giao thông tại Long Trường.

PGS Trần Thị Hồng Liên, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 muốn sớm cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực. (Ảnh: T.C)

Theo bà, hạ tầng trong khu vực có trục đường Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh đang chịu lưu lượng xe rất lớn từ cảng Cát Lái đi ra Phú Hữu. Do đó, người dân gặp nhiều khó khăn trong lưu thông vào giờ cao điểm. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại đây.

“Là một người dân sinh sống tại phường, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi sẽ góp phần thúc đẩy các chính sách quan trọng của quốc gia liên quan tới hạ tầng để có thể phát triển hệ thống giao thông tại khu vực này nói riêng và TPHCM nói chung, đảm bảo cho bà con đi lại thuận lợi hơn”, bà Liên nêu chương trình hành động trước các cử tri.

Con đường 'tử thần' sẽ được mở rộng thành đường 6 làn xe

Ở góc độ ứng viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Ngọc Dũng cho hay, trong năm 2026, chính quyền sẽ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Duy Trinh. Nếu làm nhanh công tác giải phóng mặt bằng, trong năm 2027, đường Nguyễn Duy Trinh sẽ được tiến hành thi công và mở rộng thành đường 6 làn xe. Trong đó, 4 làn dành cho xe ô tô sẽ được phân cách với 2 làn cho xe máy, giúp hạn chế tai nạn giao thông.

Ngoài ra, ông Dũng cũng thông tin việc HĐND thành phố đã thông qua việc thực hiện tuyến đường liên cảng nối cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu đến vành đai 3. Đây là dự án đang được thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026. Khi thực hiện xong dự án, các xe container sẽ không đi vào đường dân sinh, đặc biệt là đường Nguyễn Duy Trinh như hiện tại.

Đồng quan điểm, ông Trần Quốc Trung, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng và cũng là ứng viên đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới nhận định, để giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe, đặc biệt là tình trạng xe container hoạt động quá nhiều, thì giải pháp duy nhất là đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng con đường liên cảng nêu trên.

Về phần mình, ông Trung cam kết, lãnh đạo phường Bình Trưng sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo phường Long Trường để thúc đẩy các dự án cải thiện hạ tầng trong khu vực, trong đó có đường Nguyễn Duy Trinh sớm được đưa vào khởi công, xây dựng, đáp ứng mong mỏi bấy lâu của người dân.