Cụ thể 1 Huy chương Vàng thuộc về em Nguyễn Nhật Anh (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng).

4 Huy chương Bạc thuộc về các em: Lương Đức Gia Bảo (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn (Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Vũ Mạnh Khang (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai).

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2026. Ảnh: NVCC.

Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) là cuộc thi Vật lý uy tín trên thế giới bên cạnh các cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO), Olympic Vật lý châu Á (APhO).

Năm 2026, kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu lần thứ 10 được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 12/6 đến 16/6. Cuộc thi quy tụ 195 học sinh đến từ 35 nước châu Âu và 6 nước khách mời, trong đó có Việt Nam.