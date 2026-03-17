Nam sinh nhiều lần giành huy chương và thủ khoa các kỳ thi

Ở kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2024 và 2025, Trần Minh Hoàng lần lượt giành Huy chương Bạc và Huy chương Vàng. Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng giành 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hình học Iran trong 3 năm liền (2022, 2023 và 2024).

Trần Minh Hoàng từng khiến cộng đồng chú ý khi trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán khi mới học lớp 10. Hoàng là học sinh lớp 10 đầu tiên của Hà Tĩnh đạt thành tích này. Trước đó, nam sinh 2 lần giành giải Nhất và là thủ khoa ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các năm lớp 8 và 9.

Trần Minh Hoàng, chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2025 lọt đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều dạy Toán, Hoàng sớm được định hướng theo đuổi môn học này. Tuy nhiên, đến những năm học ở Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Tĩnh), khả năng Toán của Hoàng mới bộc lộ mạnh mẽ.

Hoàng cho biết, một trong những người có ảnh hưởng lớn đến việc học Toán của em là cô Nguyễn Thị Hải Lương, hiệu trưởng trường và cũng là một trong những người trực tiếp dạy Toán cho em. “Khi còn nhỏ, em học Toán đơn giản vì yêu thích. Chính cô Lương đã động viên em thử sức ở những cuộc thi lớn. Trước khi dạy kiến thức nâng cao, cô giúp em nắm thật chắc kiến thức cơ bản, từ đó hiểu rõ bản chất vấn đề. Cách học xây dựng nền tảng này giúp ích rất nhiều cho em trong hành trình theo học ngành Toán”, Hoàng chia sẻ.

Theo Hoàng, để học Toán hiệu quả, yếu tố quan trọng nhất là sự kiên trì và chăm chỉ. “Em từng nghĩ rằng Toán học là lĩnh vực phụ thuộc hoàn toàn vào tư duy và năng khiếu. Tuy nhiên, sau khi nghe chia sẻ từ nhiều anh chị và các bạn đạt thành tích cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế, em nhận ra sự chăm chỉ và quá trình rèn luyện lâu dài là yếu tố then chốt. Ngoài ra, khi học một kiến thức mới, em nghĩ nên cố gắng tìm hiểu bản chất vấn đề, thay vì chỉ ghi nhớ và áp dụng máy móc. Khi hiểu được bản chất đằng sau các định lý, phương pháp…, chúng ta sẽ dễ dàng vận dụng trong nhiều bài toán khác nhau”, Hoàng chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo Hoàng, việc giữ được niềm hứng thú với Toán cũng giúp việc học và khám phá các bài toán mới trở nên tự nhiên và hiệu quả hơn. Hoàng cũng phân bổ thời gian hợp lý giữa các chuyên đề Toán để việc học hiệu quả hơn.

Hoàng thừa nhận, dù học giỏi, em vẫn gặp khó với nhiều bài toán. Bài khiến em mất nhiều thời gian nhất nằm trong một tập đề ôn luyện dành cho đội tuyển Olympic Toán quốc tế Việt Nam.

“Vào hè năm lớp 10, có một bài khiến em suy nghĩ rất lâu nhưng không tìm ra hướng giải, kể cả khi hỏi các anh chị lớp trên, nên đành gác lại. Khoảng một năm sau, em tình cờ thấy tờ đề đó và quyết định giải lại. Lần này, em bất ngờ tìm ra lời giải chỉ sau khoảng một giờ. Em nhận ra sau một thời gian học tập và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, em có thể nhìn bài toán theo một góc độ khác và giải quyết dễ dàng hơn”, Hoàng nói.

Hoàng cho rằng AI là công cụ hữu ích nếu sử dụng đúng cách, nhưng không nên lạm dụng khi học Toán. Theo em, nhiều lời giải do AI đưa ra chỉ tổng hợp từ các phương pháp có sẵn, nên đôi khi không giúp người học hiểu rõ cách hình thành ý tưởng. Vì vậy, AI nên được dùng để tra cứu khái niệm hoặc gợi mở hướng suy nghĩ, còn lời giải hoàn chỉnh người học nên tự viết để rèn luyện tư duy.

Viết tiếp đam mê Toán học

Theo Hoàng, những kiến thức Toán được ứng dụng rõ nhất là xác suất và tư duy logic, giúp em suy nghĩ chặt chẽ, có hệ thống và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Sau những thành tích ở bậc phổ thông, Hoàng được tuyển thẳng vào đại học và hiện theo học ngành Toán tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Hoàng cho rằng ở bậc đại học, kiến thức khó hơn nhưng cách học về cơ bản vẫn giống trước đây: Ngoài giờ lên lớp, cần chủ động tự học và tìm tòi thêm để hiểu sâu hơn.

Ngoài học tập, Hoàng dành thời gian chơi thể thao, tham gia hoạt động Đoàn, Hội để cân bằng cuộc sống và mở rộng các mối quan hệ.

Nam sinh cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục theo đuổi Toán học.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trần Minh Hoàng với thành tích đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2025. Ảnh: TTXVN

Với thành tích xuất sắc trong học tập, em 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2025) và hạng Ba (năm 2024).

Nam sinh cũng sở hữu nhiều danh hiệu, giải thưởng khác như: Giải thưởng Lê Văn Thiêm năm học 2024-2025; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 và “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm 2024; giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022. Em cũng được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025.

Trần Minh Hoàng cũng lọt vào danh sách 19 đề cử vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.