Cụ thể, 2 huy chương vàng APIO năm 2026 thuộc về các em Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

4 huy chương bạc thuộc về các em: Nguyễn Khánh Phúc (lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình); Thái Văn Gia Kiên (lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Đặng Huy Hậu (lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng) và Lê Phạm Duy Khoa (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Kỳ thi APIO lần thứ 20 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức từ ngày 9/5 đến ngày 10/5, có sự tham gia của 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ, với 1.043 thí sinh dự thi. Trong tổng số 187 thí sinh được xét giải, có 16 thí sinh đoạt huy chương vàng, 47 em đoạt huy chương bạc và 93 em đoạt huy chương đồng.

Đội tuyển Việt Nam gồm 15 thí sinh, dự thi trực tuyến tại Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Theo quy định của Ban tổ chức, Việt Nam được chọn 6 thí sinh có điểm cao nhất để tham gia xét giải. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn, đồng hạng với Nhật Bản, sau đội tuyển Nga. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Căn cứ vào kết quả thi APIO, 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

Đề thi APIO năm nay được đánh giá là khó và mới, gồm 2/3 bài dạng mới với nhiều hướng tiếp cận linh hoạt và sáng tạo. Đội tuyển Việt Nam có những học sinh đạt thành tích xuất sắc như em Nguyễn Hữu Tuấn đoạt huy chương vàng, xếp thứ 6; em Nguyễn Bùi Đức Dũng đoạt huy chương vàng, xếp thứ 11.

Theo Bộ GD-ĐT, kết quả đạt được trong các kỳ Olympic Tin học quốc tế và khu vực qua nhiều năm khẳng định học sinh Việt Nam có năng khiếu, tư duy về khoa học máy tính thuộc tốp đầu khu vực