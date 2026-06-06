Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ

Mới đây, ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 đã phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Theo quy chế của kỳ thi, ban tổ chức đã trao 166 giải chính thức, gồm 19 Huy chương Vàng, 41 Huy chương Bạc và 106 Huy chương Đồng; đồng thời trao 174 Bằng khen cho các học sinh có thành tích nổi bật.

Đội tuyển Việt Nam có 10 thí sinh được đề nghị xét giải và đạt thành tích gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen.

Theo quy định của ban tổ chức, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 10 thí sinh để xét giải; số lượng huy chương được trao cho mỗi quốc gia cũng được giới hạn ở mức tối đa gồm 1 Huy chương Vàng, tối đa 3 Huy chương Vàng và Bạc, tối đa 7 huy chương Vàng, Bạc và Đồng. Với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành số lượng huy chương tối đa theo quy định của kỳ thi.

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Cụ thể, Huy chương Vàng thuộc về em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM với số điểm 27.

2 Huy chương Bạc được trao cho các em Phạm Đăng Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và em Nguyễn Hoàng Phương (lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An), cùng đạt 25 điểm.

4 Huy chương Đồng thuộc về các em: Phan Thành Huy (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Trần Anh Quân (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên); Nguyễn Đình Tùng (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) và Nguyễn Bảo Khánh (lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

3 học sinh được ban tổ chức trao Bằng khen gồm: Lưu Trọng Phúc (lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An); Bùi Nhật Minh (lớp 10, Trường THPT chuyên Sư phạm, ĐH Sư phạm Hà Nội) và Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Theo Bộ GD-ĐT, kết quả nổi bật của đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học của Việt Nam, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu.