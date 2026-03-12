Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán vừa công bố danh sách 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn học sinh dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 10/3, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã diễn ra kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Đoàn Việt Nam tham dự với 22 thí sinh, trong đó 2 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2025 và 20 em đạt giải Nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Kỳ thi đã diễn ra trong 4 giờ với 5 câu hỏi có độ khó khác nhau; mỗi câu có điểm tối đa là 7.

Dưới đây là danh sách 10 thí sinh đạt điểm cao nhất (xếp thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp) của đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học châu Á. Danh sách này sẽ được gửi tới Hội đồng quốc tế của kỳ thi để tranh tài thứ hạng (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) cùng học sinh của các nước tham dự kỳ thi.

Theo thông lệ, kết quả chính thức về huy chương và xếp hạng quốc tế sẽ được ban tổ chức kỳ thi công bố vào ngày 1/6, sau khi hoàn tất quá trình chấm và điều phối điểm giữa các quốc gia tham dự.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Mathematical Olympiad – APMO) dành cho học sinh phổ thông của các quốc gia trong khu vực Vành đai Thái Bình Dương. Từ năm 2026, Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức kỳ thi này với vai trò nước điều phối chính trong 3 năm liên tiếp 2026-2028. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GD-ĐT giao chủ trì tổ chức kỳ thi tại Việt Nam.

Kỳ thi năm 2026 có sự tham gia của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026 diễn ra vào sáng ngày 10/3 đối với Việt Nam và các quốc gia thuộc khu vực châu Á và Tây Thái Bình Dương và buổi chiều ngày 9/3 đối với các quốc gia thuộc châu Đại Dương và châu Mỹ. Tại Việt Nam, kỳ thi sẽ được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (phường Láng, Hà Nội) với thời gian thi liên tục trong 4 giờ, từ 8h30 đến 12h30.