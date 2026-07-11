Bộ GD-ĐT cho biết, tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026), đoàn Việt Nam gồm 5 học sinh đều đạt huy chương, với 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay và lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm trong bài thi lý thuyết.

Cụ thể, 4 Huy chương Vàng thuộc về các em: Vũ Nguyên Nguyên (lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Nguyễn Nhật Minh (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN); Tạ Ngọc Minh (lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình).

Riêng 2 em Vũ Nguyên Nguyên và Nguyễn Nhật Minh đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết.

Em Lê Duy Khánh (lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) giành được Huy chương Bạc.

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026, từ trái sang lần lượt là các em: Vũ Nguyên Nguyên, Tạ Ngọc Minh, Nguyễn Nhật Minh, Lê Duy Khánh, Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay.

Tuy bằng năm 2017 về số huy chương (4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc), nhưng lần đầu tiên có 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm trong bài thi lý thuyết. Chất lượng huy chương vượt hơn so với các năm gần đây (năm 2023: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; năm 2024: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; năm 2025: 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc).

Điểm nổi bật của đội tuyển Việt Nam năm nay là lần đầu tiên có hai em cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết. Kết quả này thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy và giải quyết vấn đề xuất sắc, đồng thời khẳng định bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất dành cho học sinh trung học.

Trong khi hầu hết các đội tuyển chủ yếu là học sinh nam thì đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế là một trong số ít đội có 2 học sinh nữ. Bên cạnh đó, với 3 trong số 5 thành viên của đội tuyển đang học lớp 11 còn cho thấy tiềm năng, tính kế thừa và chiều sâu của lực lượng học sinh giỏi Vật lý Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong thời gian tới.

Bộ GD-ĐT đánh giá thành tích đạt được ở của học sinh Việt Nam tại IPhO 2026 là kết quả của sự nỗ lực, ý chí và tinh thần trách nhiệm cao của các học sinh; là kết quả của quá trình tuyển chọn, bồi dưỡng kỹ lưỡng, nghiêm túc với sự tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia, giáo viên, giảng viên cùng sự quan tâm sâu sát của các cơ quan quản lý giáo dục, địa phương, nhà trường, gia đình và xã hội.

Kỳ thi IPhO 2026 được tổ chức tại Colombia từ ngày 4 đến ngày 12/7, với sự tham dự của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh thực hiện 2 bài thi gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực nghiệm, thời gian làm bài mỗi bài thi là 5 giờ, qua đó đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kĩ năng thực hành Vật lý.