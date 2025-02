Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội & dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025. Chương trình hành động tập trung vào 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Bộ KH&CN xác định đột phá về thể chế là “đột phá của đột phá”. Bộ sẽ rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bộ đang tập trung sửa đổi hệ thống pháp luật, triển khai các cơ chế thí điểm, vượt trội, đặc thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển tổ chức KH&CN công lập, phát triển nhanh, lành mạnh, hiệu quả thị trường KH&CN, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp KH&CN.

Song song đó, Bộ KH&CN sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo, chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Một sản phẩm ngành công nghiệp bán dẫn được trưng bày tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024. Ảnh: NIC

Một trong những giải pháp được đưa ra là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ KH&CN sẽ phân bổ vốn đầu tư công, phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược. Đồng bộ hạ tầng thông tin, thống kê, hoàn thiện và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cơ quan này sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng bền vững, phát triển xanh, chuyển đổi, sử dụng năng lượng sạch và chuyển đổi số.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, phát triển công nghệ mới thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Việt Nam hướng tới duy trì thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025.

Một trong 7 nhiệm vụ, giải pháp đề ra còn bao gồm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ để tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ KH&CN sẽ đẩy mạnh truyền thông các chủ trương, đường lối, thành tựu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các nền tảng số, mạng xã hội.