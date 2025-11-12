Thông tin từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh số ASOCIO Digital Summit 2025 chủ đề “AI định hình châu Á số” diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 13/11 tại Đài Loan (Trung Quốc), sự kiện trao giải thưởng ASOCIO 2025 đã được tổ chức.

ASOCIO là giải thưởng uy tín trong trong lĩnh vực CNTT tại khu vực châu Á – châu Đại Dương, do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á – châu Đại Dương, đại diện cho 24 nền kinh tế thành viên, tổ chức thường niên. Giải thưởng nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức có thành tựu xuất sắc trong việc áp dụng và triển khai công nghệ số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại lễ trao giải thưởng ASOCIO 2025, Việt Nam đã nhận được 10 giải thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp và 1 giải thưởng đặc biệt cho VINASA.

Tại sự kiện, 11 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã được trao giải thưởng ASOCIO 2025, trải đều trên hầu hết các hạng mục quan trọng, từ doanh nghiệp công nghệ, chuyển đổi số cho đến các lĩnh vực trọng yếu như chính phủ số, y tế, ESG và AI.

Với việc giành được 11 giải thưởng, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực về tổng số giải thưởng ASOCIO năm nay, tiếp theo là Thái Lan (9 giải), Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) cùng đạt 8 giải. Kết quả này thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của cộng đồng công nghệ Việt Nam, cũng như sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Cụ thể, VINASA là một trong 5 tổ chức được trao tặng giải thưởng “Cống hiến” của ASOCIO 2025, cùng với JISA (Nhật Bản), ATCI (Thái Lan), PIKOM (Malaysia), và TISSA (Đài Loan, Trung Quốc). Giải thưởng này đã ghi nhận những đóng góp không ngừng của VINASA trong việc thúc đẩy sự phát triển của ASOCIO, xây dựng cộng đồng CNTT vững mạnh, và xúc tiến hợp tác quốc tế trong khu vực châu Á – châu Đại Dương trong hơn 20 năm qua.

Giải thưởng ASOCIO 2025 hạng mục "Công ty công nghệ xuất sắc" ghi nhận MISA là một trong những doanh nghiệp tạo dấu ấn sâu sắc trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong khi đó, UBND TP Hà Nội nhận giải “Chính phủ số”; Vietnam Airlines nhận giải “Tổ chức chuyển đổi số xuất sắc”; MISA nhận giải “Công ty công nghệ xuất sắc”; Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhận giải “Phát triển tài năng”; hệ thống y tế Vinmec nhận giải “Công nghệ y tế”; Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung - QTSC nhận giải “An ninh mạng”; Công ty cổ phần JETPAY nhận giải “Doanh nghiệp khởi nghiệp”; Tập đoàn FPT nhận giải “Dịch vụ kinh doanh toàn cầu”; FPT Smart Cloud nhận giải “Nhà cung cấp dịch vụ AI”; và Công ty cổ phần tập đoàn PAN được trao giải thưởng ESG.

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa chia sẻ: 10 giải thưởng ASOCIO cùng việc VINASA được vinh danh giải thưởng Cống hiến cùng 5 Hiệp hội khác đã thể hiện một sự chuyển dịch rõ rệt: Việt Nam không chỉ là thị trường tiềm năng mà đã trở thành trung tâm sáng tạo và ứng dụng công nghệ hàng đầu khu vực.

“Các doanh nghiệp của chúng ta không chỉ tiên phong trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ mới AI, Công nghệ Xanh để giải quyết các bài toán vĩ mô của quốc gia, mà khẳng định vị thế là một đối tác cung cấp Dịch vụ Số cho khu vực và toàn cầu. Sự ghi nhận là động lực để ngành CNTT Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, và đóng góp vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.