Ookla - đơn vị vận hành nền tảng Speedtest Intelligence - lần đầu tiên công bố báo cáo về thị trường viễn thông Việt Nam, bao gồm dịch vụ băng rộng di động và cố định, trong 6 tháng đầu năm 2025.

VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Affandy Johan, chuyên gia phân tích của Ookla, về hiệu suất mạng di động, băng rộng cố định của Việt Nam, vị thế trong khu vực và lý do Viettel tiếp tục giữ vững ngôi đầu thị trường.

Nhà phân tích Affandy Johan của Ookla. Ảnh: GSMA

Dựa trên dữ liệu mới nhất, Ookla đánh giá thế nào về hiệu suất tổng thể và sự phát triển của mạng di động cũng như mạng băng rộng cố định tại Việt Nam, thưa ông?

Affandy Johan: Theo Speedtest Global Index tháng 9/2025, Việt Nam xếp thứ 13 thế giới về tốc độ tải xuống di động trung bình và thứ 11 về băng rộng cố định, thể hiện bước tiến vượt bậc trong hiệu suất mạng. Kết quả này phản ánh chiến lược đúng đắn của Chính phủ cùng đầu tư mạnh mẽ từ các nhà mạng, đặc biệt dưới định hướng của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.

Tốc độ trung bình mạng di động và cố định của Việt Nam tháng 9/2025. Nguồn: Ookla

Chương trình đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hạ tầng số trên toàn quốc, từ việc mở rộng mạng cáp quang, nâng cấp dung lượng tuyến cáp quang biển quốc tế cho tới phát triển hạ tầng băng rộng tốc độ cao. Đáng chú ý, đầu năm 2025, thị trường băng rộng cố định chứng kiến sự thay đổi lớn khi các nhà cung cấp tung ra gói dịch vụ cơ bản mới với tốc độ cao hơn đáng kể, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận Internet tốc độ cao hơn.

Ở mảng di động, việc thương mại hóa và mở rộng mạng 5G trên toàn quốc đã mang lại bước nhảy vọt về tốc độ. Tất cả các nhà mạng lớn đều ghi nhận tốc độ trung bình tăng mạnh, trong đó Viettel nổi bật nhất nhờ liên tục đầu tư mở rộng hạ tầng và hiện đại hóa mạng lưới. Dù Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển so với các thị trường 5G trưởng thành, xu hướng tăng trưởng ổn định cho thấy tiềm năng lớn về tốc độ và trải nghiệm người dùng.

So với các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam đang đứng ở đâu về hiệu suất mạng trong nửa đầu năm 2025?

Affandy Johan: Dữ liệu nửa đầu năm 2025 cho thấy Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ kết nối cạnh tranh nhất khu vực Đông Nam Á. Điều này phản ánh hiệu quả từ các chương trình đầu tư hạ tầng và chính sách phát triển bền vững.

Việt Nam đạt tốc độ tải xuống di động trung bình 102,29 Mbps, gần gấp đôi mức 51,69 Mbps của cùng kỳ năm 2024, tương đương mức tăng 97,9%. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc triển khai thương mại và mở rộng 5G. Với kết quả này, Việt Nam vượt Thái Lan (80,65 Mbps) và Campuchia (43,13 Mbps), chỉ đứng sau Malaysia (115,26 Mbps) và Singapore (138,26 Mbps).

Đối với băng rộng cố định, Việt Nam ghi nhận tốc độ tải xuống trung bình 195,41 Mbps, cao hơn đáng kể so với Malaysia (143,87 Mbps), Campuchia (47,57 Mbps) và Indonesia (34,89 Mbps). Thành tích này phù hợp với định hướng của Chính phủ trong việc mở rộng hạ tầng cáp quang. Tuy nhiên, Thái Lan (242,90 Mbps) và Singapore (365,05 Mbps) vẫn đang dẫn đầu khu vực.

Viettel liên tục dẫn đầu ở nhiều hạng mục như tốc độ, độ phủ sóng và độ ổn định. Theo ông, điều gì giúp Viettel duy trì vị thế này?

Affandy Johan: Kết quả của Viettel thể hiện chiến lược đầu tư bài bản, tầm nhìn dài hạn và năng lực kỹ thuật vượt trội. Viettel không chỉ đạt tốc độ cao, mà còn giữ được chất lượng kết nối ổn định trên phạm vi toàn quốc, từ đô thị đến nông thôn.

Việc mở rộng mạng 5G quy mô lớn ngay từ cuối năm 2024 đã giúp Viettel cải thiện rõ rệt tốc độ tải xuống và dung lượng mạng. Không chỉ tập trung ở các đô thị lớn, Viettel còn đảm bảo hiệu năng đồng đều tại khu vực ngoại thành và vùng sâu, vùng xa, điều này được tính vào các chỉ số đánh giá tổng thể của Ookla.

Ngoài ra, Viettel còn đầu tư mạnh vào hạ tầng cố định và dung lượng quốc tế, vận hành nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế góp phần tăng băng thông tổng thể của Việt Nam. Năng lực dự phòng này giúp duy trì tốc độ và tính ổn định, đặc biệt khi có sự cố trên các tuyến cáp quốc tế.

Trong năm qua, Ookla nhận thấy những xu hướng hoặc cải thiện đáng chú ý nào trong hạ tầng mạng và trải nghiệm người dùng tại Việt Nam?

Affandy Johan: Trong năm qua, tốc độ tải xuống di động trung bình của Việt Nam gần như tăng gấp đôi, đạt 102,29 Mbps trong nửa đầu 2025. Riêng tốc độ 5G trung bình đạt 428,93 Mbps, vượt nhiều quốc gia trong khu vực. Điều này cho thấy tác động trực tiếp từ việc mở rộng 5G trên toàn quốc, không chỉ nâng cao tốc độ mà còn cải thiện tính ổn định của mạng, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho các ứng dụng yêu cầu băng thông cao.

Với băng rộng cố định, bước ngoặt lớn diễn ra vào đầu năm 2025 khi các nhà cung cấp đồng loạt áp dụng gói dịch vụ tối thiểu 300 Mbps, gần gấp đôi so với trước đó. Chính sách này, phù hợp với mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, đã đưa tốc độ Internet cố định của Việt Nam lên mức cạnh tranh toàn cầu.

Trong giai đoạn tới, khi hiệu suất mạng di động và cố định tiếp tục cải thiện, các nhà mạng cần tập trung hơn vào chất lượng trải nghiệm người dùng (QoE) – bao gồm tốc độ truy cập web, khả năng xem video mượt và độ trễ thấp. Đồng thời, việc phát triển gói dịch vụ tích hợp và giá trị gia tăng sẽ giúp tăng doanh thu trung bình (ARPU) và giữ chân người dùng.

Một điểm đáng chú ý khác là quyết định mở băng tần 6 GHz cho các thiết bị mạng không dây nội bộ (Wi-Fi), theo hình thức miễn cấp phép, cho phép người dùng tận hưởng tốc độ và dung lượng của thế hệ Wi-Fi mới nhất. Chính sách này, tương đồng với xu hướng quốc tế, sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm kết nối trong nhà, bổ trợ cho mạng di động hiện có.

Xin cảm ơn ông!