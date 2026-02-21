Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội Đảng 14.

Đây là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội 14. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và đồng thời đóng góp tích cực và trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đúng như tinh thần của bài viết mới đây nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”, tầm cao mới trong giai đoạn mới là thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, "chúng ta đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và bảo đảm các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một nhà nước Palestine ở Trung Đông".

Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Tổng Bí thư đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Palestine; khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam - một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza. Ảnh: TTXVN

Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza. Ảnh: TTXVN

Chính vì vậy, báo chí quốc tế và báo chí nước sở tại đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza và việc Tổng Bí thư tham dự cuộc họp lần này.

Dư luận đánh giá sự tham gia của Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại, mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới cũng như sự nhìn nhận và tôn trọng của quốc tế đối với vị thế và khả năng đóng góp của Việt Nam.

Trong các trao đổi, Tổng Bí thư đã khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo đảm cho ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột.

Với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ - Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Mỹ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện kế hoạch hòa bình với ba hướng lớn.

Một là ổn định tình hình ở Dải Gaza và bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn. Thứ hai là triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza mà trước hết là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân, khôi phục lại cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Thứ ba là xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza.

"Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể để xác định những lĩnh vực mà chúng ta có thể tham gia như chúng ta đã tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và được Liên Hợp Quốc đánh giá rất cao. Quân đội và công an của chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, lực lượng công an để có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Dải Gaza, hoặc đào tạo cho lực lượng cảnh sát ở Dải Gaza", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu định hướng.

Việt Nam cũng có thể tham gia vào các hoạt động nhân đạo, tái thiết - lĩnh vực nước ta có rất nhiều kinh nghiệm.

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định: "Chúng ta cũng sẽ đóng góp vào nỗ lực của đối tác quốc tế khác, gồm cả các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Chúng ta sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực hoặc ủng hộ nỗ lực của các nước trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường hòa bình ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza và nhất là bảo đảm cho các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình".