Sự kiện Internet Day 2025 chủ đề “Kiến tạo không gian số tin cậy” được Hiệp hội Internet Việt Nam - VIA phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam -VNNIC (Bộ KH&CN) cùng các doanh nghiệp công nghệ tổ chức ngày 17/12 tại Hà Nội.

Sự kiện ghi dấu năm thứ 13 Vietnam Internet Day được duy trì, là một diễn đàn chuyên sâu, có uy tín và liên tục được làm mới về nội dung và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Internet Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc Vietnam Internet Day 2025, Chủ tịch VIA Vũ Hoàng Liên đã chia sẻ lý do lựa chọn chủ đề “Kiến tạo không gian số tin cậy” cho sự kiện năm nay. Theo ông, bên cạnh những cơ hội thịnh vượng to lớn, sự bùng nổ công nghệ cũng có mặt trái cần thẳng thắn đối diện.

Chưa bao giờ ranh giới giữa "thật" và "giả" lại mong manh như hiện tại. Công nghệ AI, Deepfake, cùng với những thành tựu khoa học công nghệ vô cùng đáng tự hào của nhân loại, đáng tiếc thay, đang bị lợi dụng để trở thành công cụ thao túng tâm lý và trục lợi tinh vi.

“Khi người dùng ngần ngại click chuột vì sợ bị lừa dối, khi doanh nghiệp e dè chuyển đổi số vì lo sợ mất an toàn dữ liệu, thì rõ ràng mục tiêu Kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, đóng góp vào hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số, sẽ trở thành đích đến khá xa vời”, ông Vũ Hoàng Liên bày tỏ sự lo ngại; đồng thời khẳng định: “Internet phải an toàn hơn” phải là cam kết chung của toàn thể cộng đồng Internet Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường số không chỉ thông minh hơn, mà phải tử tế hơn, nhân văn hơn để đáng tin cậy hơn”.

Chia sẻ góc nhìn của Bộ KH&CN, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhận định, Internet đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam. Định hướng phát triển Internet Việt Nam giai đoạn tới là phát triển Internet an toàn, nhân văn, tin cậy và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy niềm tin làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực và hạ tầng số làm trụ cột.

Chỉ rõ trong giai đoạn mới Internet là nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được kết nối, vận hành và chuyển hóa thành giá trị thực tiễn, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cũng nhấn mạnh: Một Internet phát triển bền vững trước hết phải là Internet của niềm tin. Đó là niềm tin giữa con người với con người trong môi trường số và niềm tin vào toàn bộ hệ sinh thái số - nơi các nền tảng, công nghệ, dữ liệu và cộng đồng cùng vận hành và cùng tạo giá trị. “Niềm tin đó không tự nhiên hình thành, mà cần được Nhà nước và xã hội, doanh nghiệp kiến tạo thông qua thể chế, chuẩn mực và trách nhiệm chung”, Thứ trưởng nêu quan điểm.

Cũng theo đại diện Bộ KH&CN, Internet Việt Nam đang chuyển từ không gian phát triển chủ yếu dựa vào sự tự điều chỉnh của các chủ thể tham gia sang không gian được quản trị bằng thể chế, pháp luật và chuẩn mực rõ ràng hơn, phù hợp với vai trò ngày càng lớn hơn của Internet trong đời sống kinh tế -xã hội. Cách tiếp cận này đã được thể chế hóa trong Luật Chuyển đổi số, qua đó xác lập Internet là không gian tổ chức lại hoạt động của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội theo hướng hiệu quả, an toàn và minh bạch.

Cùng với đó, Internet Việt Nam đang chuyển từ không gian chủ yếu truyền tải thông tin sang không gian định hình hành vi và quyết định xã hội. Thuật toán, nền tảng và trí tuệ nhân tạo đang tác động sâu rộng đến tiêu dùng, dư luận và các lựa chọn của con người.

“Việc ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo thể hiện rõ cách tiếp cận của Việt Nam: thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, đồng thời kiểm soát rủi ro, phát triển AI theo hướng có đạo đức, minh bạch và lấy con người làm trung tâm. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin vào công nghệ trong không gian Internet thế hệ mới”, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho hay.

Trong tham luận tại phiên toàn thể, ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc VNNIC cho biết, với tỷ lệ chuyển đổi IPv6 đạt 67,68%, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực về triển khai công nghệ Internet IPv6, mở ra không gian phát triển mới cho xã hội số, kinh tế số, đồng thời kiến tạo không gian Internet an toàn, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Theo đại diện VNNIC, năm 2025 ghi dấu bước đột phá khi VNNIC ứng dụng AI, mở rộng chương trình DNS Abuse Mitigation xử lý lạm dụng tên miền, ngăn chặn và phòng chống hiệu quả các hành vi giả mạo, vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là hành vi vi phạm sử dụng tên miền quốc tế xuyên biên giới; tự động hóa trong giám sát, quản lý mạng; tăng cường bảo vệ tài nguyên Internet Việt Nam thông qua các công nghệ bảo vệ, xác thực...

“Internet là hệ sinh thái đa lớp; an toàn – tin cậy chỉ bền vững khi cả chuỗi từ hạ tầng đến nội dung số được vận hành đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, hạ tầng cốt lõi bền vững, tài nguyên sạch, dịch vụ ổn định, nội dung tin cậy. Việc này đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của toàn bộ cộng đồng Internet Việt Nam”, đại diện VNNIC nêu quan điểm.