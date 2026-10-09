Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào

Tối 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào.

Cùng dự buổi lễ có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan của Lào.

Lễ buộc chỉ cổ tay thường được người Lào tổ chức trong các dịp quan trọng, với ý nghĩa đem lại sự bình an, may mắn cho người được buộc chỉ. Đây là phong tục tập quán gắn với đời sống của người dân Lào từ lâu đời, trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống. Ảnh: Chính phủ

Ảnh: Chính phủ

Lễ buộc chỉ cổ tay gồm 2 phần chính là nghi thức cúng và nghi thức buộc chỉ. Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã buộc chỉ cổ tay cho Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Việt Nam và Lào gắn kết chiến lược trong kinh tế

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 8/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Lào đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7%, cao nhất từ trước đến nay. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 300 dự án và tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng năm 2026 có 24 dự án mới với 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Hai bên đang thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược như đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vientiane - Vũng Áng, cảng Vũng Áng, kho xăng dầu và đường ống dẫn xăng dầu kết nối hai nước (Cửa Lò - Thanh Thủy/Nậm On) và hợp tác điện năng.

Hai Thủ tướng tham quan triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam - Lào. Ảnh: Chính phủ

Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng chục vạn lao động Lào, đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào.

Phát biểu tại hội nghị, hai Thủ tướng đánh giá đây là dịp quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời bàn giải pháp để hợp tác đầu tư giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào.

Với sự chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, hợp tác kinh tế hai nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa "gắn kết chiến lược" trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách; hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Vientiane; phát huy vận hành, khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng, sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng; tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng hành cùng Lào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Nhà đầu tư hai nước phải tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, nhất là các dự án lớn, mang tính chiến lược.

Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam tăng cường đầu tư sang Lào trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính - ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch. Việt Nam cũng luôn chào đón doanh nghiệp Lào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác các dự án giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Chính phủ

Trong khi đó, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhất trí cao với những đánh giá của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lào nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ để nền kinh tế của hai nước ngày càng phát triển, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hợp tác và phấn đấu đạt các mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Lào ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp Việt Nam để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý và xúc tiến đầu tư, tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Lào đề nghị các doanh nghiệp của hai nước, gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là đẩy mạnh hợp tác theo hình thức cổ phần; giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ với tinh thần anh em.

Thủ tướng Lào kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là các công ty lớn đến thăm, tìm hiểu cơ hội và đầu tư sang Lào. Ông đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tiếp tục kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc, phía Lào sẽ lắng nghe, ghi nhận thông tin và cùng giải quyết triệt để.