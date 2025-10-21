Sau khi được cấp phép băng tần triển khai mạng 5G, Viettel đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt cả về số lượng người dùng với gần 10 triệu thuê bao 5G.

Tốc độ 5G Việt Nam đã tiệm cận nhóm dẫn đầu

Theo báo cáo mới nhất của Speedtest Intelligence (Ookla), tốc độ tải xuống trung bình mạng 5G tại Việt Nam hiện đạt 150–200 Mbps, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu và nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực châu Á.

Tuy nhiên, so với các nước thuộc nhóm đầu như UAE, Kuwait, Qatar, Hàn Quốc, nơi tốc độ 5G có thể đạt 400–600 Mbps, Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Các quốc gia này đều được cấp băng thông tối thiểu 100 MHz, và đang tiến tới 200 MHz để đảm bảo năng lực cạnh tranh quốc tế trong kỷ nguyên dữ liệu bùng nổ.

Tại Việt Nam, phần tài nguyên quý giá là 180 MHz băng tần C-band (gồm dải 3600–3700 MHz và 3900–3980 MHz) vẫn chưa được đưa vào khai thác cho di động mặt đất.

Trong bối cảnh nhu cầu dữ liệu, video độ phân giải cao, AR/VR và IoT tăng vọt, việc sớm quy hoạch và thương mại hóa băng tần này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược để Việt Nam bứt phá trong kinh tế số.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam, cho biết C-band trước đây được dành cho vệ tinh VINASAT, nhưng hạ tầng cáp quang mặt đất và cáp quang biển của Việt Nam hiện đã phủ rộng, đủ năng lực thay thế cho truyền dẫn vệ tinh.

“Các tiến bộ công nghệ cho phép sử dụng băng Ku cho vệ tinh hiệu quả hơn. Nhiều quốc gia đã ngừng dùng băng C cho vệ tinh và chuyển sang cho di động mặt đất. Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo hướng này”, ông Hoan nói.

Viettel: Cần thêm băng tần để phát triển 5G Advanced

Đại diện Viettel cho biết, sau khi được cấp phép băng tần 2600 MHz và triển khai mạng 5G trên phạm vi toàn quốc, Viettel đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt cả về số lượng người dùng với gần 10 triệu thuê bao 5G, cũng như chất lượng dịch vụ cải thiện rõ rệt khi mạng Di động Viettel vào top đầu về chất lượng.

Cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ về thuê bao là nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng, yêu cầu cho các dịch vụ mới như AR/VR hay live streaming với đội phân giải cao (2K, 4K), các mạng dùng riêng (Private Mobile Network) cho các khu công nghiệp, cảng biển ...

Để đáp ứng những nhu cầu trên, Viettel cần sớm được bổ sung thêm phổ tần cho 5G. Việc này sẽ giúp chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại, đồng thời triển khai hiệu quả công nghệ ghép kênh sóng mang (CA), đưa mạng lưới đạt chuẩn 5G Advanced, cho phép tối ưu năng lực mạng, cung cấp các dịch vụ mới với băng thông cao, độ trễ thấp, số lượng kết nối lớn, mang lại trải nghiệm vượt trội cho người dùng Việt Nam.

Đại diện Viettel cho hay, hiện tại với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng cũng như mong muốn triển khai các công nghệ dịch vụ mới tốt hơn, cần sớm có băng tần này, qua đó nhà mạng sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch nâng cấp mạng lưới sớm nhất.

Qua đó nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ phục vụ khách hàng. Thực tế cho thấy, các nhà mạng hàng đầu thế giới như China Mobile, KDDI, NTT Docomo hay Verizon, T-Mobile, AT&T đều đã có từ 200MHz băng thông trở lên cho 5G. Đây là nền tảng để họ phát triển các dịch vụ số tiên tiến và khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ 5G.

Nhu cầu băng thông 5G siêu rộng có thể từ năm 2028 trở đi

Theo ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng giám đốc MobiFone, hiện nhu cầu phát triển 5G của Việt Nam chỉ cần khoảng 100 MHz và MobiFone đang có đủ băng tần phục vụ cho khách hàng.

Tuy nhiên, giai đoạn 2029 trở đi, khi 5,5G và 6G được thương mại hóa, nhu cầu băng thông có thể tăng lên 150–200 MHz, tùy theo mô hình ứng dụng.

“Nếu chúng ta sử dụng ứng dụng cho camera an ninh, hay truyền hình độ nét cao, nhà máy thông minh… thì chúng ta cần đưa thêm băng C – band đang quy hoạch cho Vinassat để sử dụng cho các nhà mạng di động là điều cần thiết. Trên thực tế vệ tinh hiện nay mang tính biểu tượng chủ quyền không gian và dự phòng nhiều hơn là khả năng cung cấp dịch vụ truyền dẫn tốc độ cao cho đông đảo người dùng. Thậm chí, sắp tới các công nghệ mới có thể giúp cho vệ tinh tầm thấp có thể thay thế cung cấp dịch vụ Internet tốc độ rất cao”, ông Vĩnh Tuấn Bảo nói.

“Thị trường Việt Nam đâu đó chỉ có khoảng 140 triệu thuê bao. Như vậy, việc tăng trưởng thuê bao này rất khó khăn khi nhu cầu đã bão hòa, nhưng nếu có mô hình ứng dụng tốt sẽ phát triển được các thuê bao M2M và lúc đó sẽ cần tới 200 MHz. Bộ KH&CN có thể quy hoạch C-band cho di động để đáp ứng nhu cầu này. Tuy nhiên, các nhà mạng cũng cần cơ chế cho phép chia sẻ băng tần 5G đã được cấp phép qua đấu giá ở từng khu vực để cung cấp băng thông siêu tốc cho khách hàng và tránh lãng phí tài nguyên”, ông Vĩnh Tuấn Bảo chia sẻ tiếp.

Đồng quan điểm với MobiFone, ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng giám đốc VNPT cho rằng: “Việc quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia cần tính đến phục vụ cho nhu cầu phát triển của dịch vụ di động trong tương lai là điều cần thiết. Hiện nay VNPT đã được cấp phép băng tần 5G có độ rộng 100 MHz và hiện chưa dùng hết băng tần này. Về nguyên tắc băng tần càng rộng thì nhà mạng càng có cơ hội tốt, nhưng cần tính đến nhu cầu thực tế của các nhà mạng trong tương lai. Tôi cho rằng, việc quy hoạch là cần thiết bởi khả năng đến năm 2028 hoặc 2030 các nhà mạng sẽ cần đến băng tần đến 200 MHz. Tuy nhiên, để đáp ứng cho các công nghệ 5G, 6G trong tương lai ngoài việc quy hoạch các băng tần mới như C – band thì cũng có thể tính đến chính sách cho phép các nhà mạng hợp tác trao đổi băng tần để sử dụng hiệu quả băng tần đã được cấp phép”.