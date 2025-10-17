Việt Nam cần thêm băng tần mới để tiếp tục cải thiện tốc độ 5G

Năm 2024, Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) đã đấu giá, cấp phép 100MHz băng tần 2600MHz cho Viettel và hai khối băng tần C-band (3700-3800 MHz và 3800-3900 MHz) cho VNPT và MobiFone.

Chia sẻ với Hiệp hội các nhà khai thác di động toàn cầu (GSMA), ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, cho biết để đạt được mạng 5G tốc độ cao, phủ sóng rộng khắp, điều quan trọng là phải cung cấp cho các nhà khai thác quyền truy cập vào cả băng tần trung bình và băng tần thấp.

“Mặc dù thương mại hóa 5G của Việt Nam diễn ra tương đối muộn so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể chỉ sau một năm triển khai. Theo báo cáo tháng 8/2025 của Ookla, tốc độ tải xuống trung bình di động của Việt Nam đạt 152,17 Mbps – gần gấp ba lần so với 56,95 Mbps vào tháng 8/2024. Bước nhảy này đã đưa Việt Nam lên vị trí thứ 16 toàn cầu, tăng 26 bậc. Đáng chú ý, Viettel nằm trong số ba nhà khai thác hàng đầu thế giới về tốc độ Internet di động, trong khi VNPT đứng thứ hai toàn cầu về tốc độ tải xuống 5G”, ông Tuấn nói.

Như vậy, chỉ sau hơn 1 năm cấp phép tần số 5G cho các nhà mạng, tốc độ và chất lượng mạng 5G của Việt Nam đã có những thành tích vượt trội, đã nằm trong danh sách các quốc gia có tốc độ download ở mức cao.

Theo báo cáo mới nhất từ Speedtest Intelligence của Ookla, tốc độ download trung bình của Việt Nam dao động quanh mức 150-200 Mbps.

Tuy nhiên, khi so sánh với các quốc gia top đầu thế giới như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Qatar, Hàn Quốc nơi tốc độ có thể đạt từ 400 Mbps đến 600 Mbps thì Việt Nam cần thêm băng tần mới để tiếp tục cải thiện tốc độ 5G.

Nhìn ra thế giới, thực tiễn đang chỉ ra một quy luật chung là: các nhà mạng dẫn đầu về chất lượng 5G đều sở hữu phổ tần rộng.

Các nhà mạng hàng đầu tại Mỹ, Ả Rập hay Hàn Quốc đều đang sở hữu trên 200MHz băng thông 5G, điển hình như: T-Mobile (Mỹ) sở hữu hơn 200MHz băng tần ở dải mid-band (bao gồm cả C-band), tạo ra lợi thế vượt trội về tốc độ và độ phủ so với các đối thủ.

SK Telecom (Hàn Quốc) là một trong những nhà mạng 5G tiên phong và tốt nhất thế giới, cũng nắm giữ các khối băng tần liền mạch lớn.

Các nhà mạng tại châu Âu và Trung Đông đều sở hữu tối thiểu 100MHz và mục tiêu là tiến tới 200MHz băng thông để đảm bảo năng lực cạnh tranh.

Sự khác biệt căn bản này không nằm ở công nghệ thiết bị, mà nằm ở độ rộng băng thông mà các nhà mạng được cấp phép.

100MHz băng thông là một khởi đầu tốt, nhưng chưa đủ để tạo ra sự đột phá về tốc độ và dung lượng, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ quốc tế.

Để vươn lên nhóm đứng đầu, việc mở rộng băng thông và triển khai 5G advanced là con đường duy nhất.

Đây là những bước đi quan trọng, tạo ra nền móng ban đầu cho việc triển khai 5G trên diện rộng.

Tuy nhiên, một phần tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá là 180MHz băng tần C-band còn lại (dải tần 3600-3700 MHz và 3900-3980 MHz) vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Trong bối cảnh nhu cầu dữ liệu bùng nổ và sự cạnh tranh toàn cầu về chuyển đổi số, việc sớm đưa 180MHz tẩn số này vào khai thác không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là một yêu cầu chiến lược để triển khai 5G advanced, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số.

Nhiều quốc gia đã để chuyển C-band sang cho di động mặt đất

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử, cho hay trước đây C-band được quy hoạch cho vệ tinh Vinasat. Thế nhưng, hiện tại ở Việt Nam cáp quang đã phát triển mạnh và phủ đến hầu hết các điểm dân cư.

Bên cạnh đó, hệ thống cáp quang biển của Việt Nam cũng được các doanh nghiệp đầu tư rất mạnh trong thời gian qua. Điều này đã giúp Việt Nam có được hạ tầng truyền dẫn mạnh mẽ.

Trong khi đó, dịch vụ di động như 4G, 5G và sắp tới là 6G đang đóng góp rất hiệu quả vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội và thúc đẩy GDP của Việt Nam.

Vì vậy, có thể quy hoạch lại C - band cho cho vệ tinh để sử dụng một phần tần số này cho phát triển dịch vụ di động mặt đất bởi đây là dịch vụ quan trọng để phát triển kinh tế Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử còn nhấn mạnh rằng, một lý do chuyển băng C cho di động là các tiến bộ công nghệ cho phép sử dụng băng tần Ku cho thông tin vệ tinh tốt hơn trước đây.

Vì vậy, tại nhiều quốc gia đã ngừng sử dụng băng C cho vệ tinh mà chuyển sang sử dụng cho di động mặt đất.

“Sau khi vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 hết thời gian sử dụng có thể tái sử dụng quỹ đạo vệ tinh cũ cho vệ tinh mới. Trong quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia vừa được ban hành cũng đã có quy hoạch lại C - band cho cho vệ tinh để sử dụng một phần tần số này cho phát triển dịch vụ di động mặt đất sau khi vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 hết thời gian sử dụng. Đây là điều cần thiết để đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số để phục vụ cho nhu cầu phát triển của xã hội”, ông Đoàn Quang Hoan nói.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone, cho rằng nhu cầu sử dụng dịch vụ di động tốc độ cao của khách hàng ngày càng lớn.

Vì vậy, các nhà mạng vẫn cần tài nguyên tần số đủ lớn để cung cấp cho khách hàng sử dụng và việc quy hoạch tần số đi trước một bước để sẵn sàng cho nhu cầu phát triển của xã hội.