Sáng nay 29/10, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) tổ chức Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên 2025 với chủ đề: "Kinh tế dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững".

Sự kiện đã quy tụ hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn công nghệ, viễn thông hàng đầu như Viettel, VNPT, MobiFone, Misa, AgriS; các viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp địa phương... Đây là diễn đàn cấp tỉnh đầu tiên đánh dấu hoạt động mở đầu cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên 2025. Ảnh: Hoàng Hiệp

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết trong bối cảnh triển khai Luật Dữ liệu 2024 và Nghị quyết 57‐NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Hưng Yên xác định kinh tế dữ liệu chính là trụ cột then chốt để thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1165/ QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển dữ liệu số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2025 -2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Qua đó xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới; là nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng tỉnh Hưng Yên thông minh, năng động.

"Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu đến năm 2045, Hưng Yên sẽ trở thành thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics hiện đại của vùng Đồng bằng sông Hồng. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Hưng Yên xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển nhanh và bền vững", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của doanh nghiệp công nghệ mang đến bên lề Diễn đàn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Diễn đàn đã công bố Khung Kiến trúc Chính quyền số Hưng Yên phiên bản 4.0; ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với các đối tác công nghệ lớn và trình diễn 5 nền tảng dữ liệu chủ chốt đã sẵn sàng phục vụ quản trị công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đồng thời, Diễn đàn nhận được tham luận chuyên sâu từ Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia dữ liệu, tập trung vào quản trị, khai thác và ứng dụng dữ liệu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thông qua các hoạt động, Diễn đàn hướng tới việc chia sẻ tầm nhìn chiến lược về phát triển hạ tầng dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, góp phần kiến tạo mô hình kinh tế hiện đại, thông minh và bền vững.

Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên 2025 được coi là bước khởi động chiến lược dữ liệu tỉnh Hưng Yên, vừa mang tính chính trị – pháp lý, vừa là sân khấu công nghệ và sáng tạo, kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, giới học thuật và cộng đồng đầu tư; là nơi gặp gỡ giữa hoạch định chính sách, tri thức khoa học và sức mạnh công nghệ, mở ra những giải pháp đột phá giúp Hưng Yên vươn lên trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.