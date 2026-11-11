Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang khẳng định, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Chiều 11/11, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tiếp bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, đến chào xã giao và trao đổi những nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm, làm việc diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Cùng đi với Đại sứ có Tham tán Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam Wanpiti Champasri. Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam, thông qua bà Urawadee Sriphiromya, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang gửi tới Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Thái Lan lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ chân thành trước sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit (năm 2025) và Công chúa Bajrakitiyabha (tháng 6/2026).

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Thái Lan, Đại sứ Urawadee Sriphiromya gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang vì đã gửi lời chia buồn và cử đại diện lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tới ký sổ tang, chia buồn cùng đất nước Thái Lan trước sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit và Công chúa Bajrakitiyabha.

Đại sứ cho biết, lễ hỏa táng Hoàng Thái hậu sẽ được tổ chức vào ngày 16/12 tới theo nghi lễ Hoàng gia. Văn phòng Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan là đơn vị chủ trì.

Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cũng tổ chức nghi lễ. Đại sứ Urawadee Sriphiromya trân trọng gửi lời mời Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện các cơ quan tham dự.

Coi trọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

Trong không khí thân tình, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho biết, quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, từ khi Việt Nam thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo trở thành một trong những trọng tâm mà phía Thái Lan rất quan tâm và mong muốn tiếp tục thúc đẩy.

“Chúc mừng ngài Bộ trưởng đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong thời điểm vô cùng quan trọng, khi hai nước đang đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực này”, Đại sứ Urawadee Sriphiromya nói.

Theo Đại sứ, quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo rất chặt chẽ. Nhân dân hai nước đều có đời sống tín ngưỡng phong phú, đặc biệt là Phật giáo.

Cùng dự buổi tiếp có Tham tán Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam Wanpiti Champasri, về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhắc lại chuyến thăm của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam từ ngày 14-16/9 vừa qua, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho biết, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Quốc vương Thái Lan tới Việt Nam. Trong chuyến thăm, Quốc vương và Hoàng hậu đã đến lễ Phật tại chùa Quán Sứ.

Đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo giữa hai nước có sự gắn bó sâu sắc, bền chặt.

Chia sẻ về lịch sử quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 vừa diễn ra thành công vào ngày 7/11.

“Chúng tôi ghi nhận và trân trọng sự phối hợp tích cực của Đại sứ quán Thái Lan cùng các cơ quan liên quan trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác tôn giáo, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước”, Bộ trưởng khẳng định.

Phối hợp, hỗ trợ tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina

Tại buổi tiếp, Đại sứ Urawadee Sriphiromya thông tin về việc tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam.

Đại lễ năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán Thái Lan đã trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lựa chọn chùa Tam Chúc (Ninh Bình) làm địa điểm tổ chức vào ngày 14/11.

Đại sứ gửi lời mời Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện các cơ quan dự Đại lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn trong thời gian tới, hai bên mở rộng phạm vi hỗ trợ, tăng cường đào tạo kỹ năng du lịch chuyên sâu, chia sẻ công nghệ và kết nối các sản phẩm du lịch đặc trưng của Điện Biên nói riêng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, với hệ thống khách hàng quốc tế của Thái Lan. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định chùa Tam Chúc (Ninh Bình) có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện tôn giáo tầm cỡ quốc tế. Đây là nơi từng tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019. Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Khu cảnh quan văn hóa - sinh thái Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc, trong đó có chùa Tam Chúc, là Di sản thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, tỉnh Ninh Bình và Giáo hội Phật giáo Việt Nam để hỗ trợ Chính phủ Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina chu đáo, trang nghiêm và thành công tốt đẹp. Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ cử đại diện lãnh đạo tham dự Đại lễ.

Đề nghị mở rộng hợp tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về một số kết quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa và tạo sinh kế.

Theo Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan đang tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với tỉnh Điện Biên - một địa phương còn nhiều khó khăn nhưng có tiềm năng lớn về du lịch và đa dạng văn hóa của Việt Nam.

"Trong Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2026, Thái Lan đã đưa đoàn nghệ sĩ là đồng bào dân tộc Thái đen của Thái Lan sang biểu diễn", Đại sứ cho hay.

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam hiện đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong khuôn khổ hợp tác với Điện Biên, phía Thái Lan đã tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng phát triển du lịch, mở lớp đào tạo tiếng Thái cho người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy kết nối các tour, tuyến du lịch giữa Điện Biên và Thái Lan. Thời gian tới, Đại sứ quán mong muốn mở rộng phạm vi hỗ trợ, trong đó có đào tạo nhân lực du lịch và nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các dân tộc tại Điện Biên.

Ghi nhận và trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Thái Lan và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đối với tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, Điện Biên là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng giàu truyền thống lịch sử và có tiềm năng phát triển lớn.

Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, hai bên mở rộng phạm vi hỗ trợ, tăng cường đào tạo kỹ năng du lịch chuyên sâu, chia sẻ công nghệ và kết nối các sản phẩm du lịch đặc trưng của Điện Biên nói riêng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, với hệ thống khách hàng quốc tế của Thái Lan.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, hai bên tăng cường phối hợp, hợp tác thường xuyên giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với các cơ quan tương đương của Chính phủ Thái Lan. Sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tặng Đại sứ Urawadee Sriphiromya bức tranh Tháp Báo Thiên, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đại sứ Thái Lan tặng Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang quà thể hiện dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Urawadee Sriphiromya và Tham tán Wanpiti Champasri. Ảnh: Lê Anh Dũng