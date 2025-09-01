Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng trao đổi, thống nhất các phương hướng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm của lãnh đạo Cuba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm tạo dấu mốc và động lực mạnh mẽ để củng cố, mở rộng, nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Hai lãnh đạo xúc động chia sẻ về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, giữ gìn và tiếp tục phát triển. Đây là hình mẫu và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Lãnh đạo Cuba tin tưởng Việt Nam sẽ sớm bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030 và 2045.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel vui mừng và xúc động trở lại thăm Việt Nam sau 7 năm, ngưỡng mộ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và đặc biệt chúc mừng những thành tựu to lớn.

Những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay. Ông Miguel Díaz-Canel xúc động khi được sống trong tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cũng như sự ủng hộ to lớn của Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ Cuba vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba; vui mừng về những thành tựu quan trọng mà đất nước Cuba anh em đã giành được.

Chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của công cuộc Đổi mới, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi “đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam”.

Việt Nam quyết tâm cùng Cuba không ngừng phát huy giá trị di sản trường tồn và thành tựu hợp tác to lớn, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện tương xứng với tiềm năng, mức độ quan hệ và tin cậy chính trị tốt đẹp.

Hội đàm cấp cao.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược; duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, đoàn thể và người dân.

Việt Nam và Cuba tăng cường trao đổi lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2026.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược gồm: nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư, đặc biệt trong sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp theo mô hình mới nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của Cuba trong bối cảnh hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba chứng kiến trao tặng lần 1 món quà 385 tỷ đồng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba.

Hai lãnh đạo nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện doanh nghiệp hai nước thành lập các liên doanh sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ sinh phẩm và hóa dược từ Cuba, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển về sinh phẩm và dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

Về tiềm năng và dư địa, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm: quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học - công nghệ, xây dựng, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân...

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ nhau tại tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương. Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong thời gian rất ngắn đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam, là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cũng trong sáng nay, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez đã hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự hiện diện của đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tại sự kiện kỷ niệm trọng đại của dân tộc Việt Nam, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, keo sơn và sự ủng hộ quý báu của Cuba.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình cả về tinh thần và vật chất mà Cuba đã dành cho Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba và hết sức vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đạt được. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay.

Chủ tịch nước đánh giá quan hệ Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện.

Chủ tịch nước vui mừng chào đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba - người bạn thân thiết và quý mến của nhân dân Việt Nam.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel bày tỏ vinh hạnh được thay mặt Đảng, Nhà nước Cuba tham dự lễ kỷ niệm. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do và công bằng xã hội trên thế giới, trong đó có Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba xúc động được chứng kiến tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn. Cuba luôn trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Việt Nam, đặc biệt là sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong lĩnh vực mang tính chiến lược như sản xuất lúa gạo và an ninh lương thực, phát triển năng lượng tái tạo.

Ông cũng đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cuba. Cuba sẵn sàng tạo các cơ chế và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Hai lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba.

Hai lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba; nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao; phát huy các cơ chế hợp tác giữa hai đảng và giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi, hợp tác và giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đồng thời tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba.