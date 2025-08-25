Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Chương trình do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trân trọng tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sao Độc lập là chương trình thường niên diễn ra vào những ngày mùa thu Tháng Tám, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử của dân tộc, tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của các thế hệ người Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình năm nay nhấn mạnh những thành tựu to lớn của đất nước trong 80 năm qua, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới, từ đó khẳng định tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lịch sử cách mạng hào hùng, sự nghiệp đổi mới - hội nhập, chương trình đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Chương trình gồm 3 phần.

Điểm nhấn của Sao Độc lập 2025 là sự đổi mới trong nội dung và hình thức thể hiện. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, lời bình cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, hình ảnh hologram vừa đậm chất lịch sử, truyền thống, vừa mang hơi thở sáng tạo của nghệ thuật đương đại.

Chương trình gồm 3 phần: Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, Hành trình dựng xây hòa bình, Khát vọng Việt Nam thịnh vượng. Tổng cộng 15 tiết mục đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, vừa gợi nhắc quá khứ hào hùng, vừa khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc trong hiện tại và tương lai.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đỗ Tố Hoa, Anh Tú, Hoàng Bách, Hà An Huy...

BTC bày tỏ mong muốn, thông qua chương trình, công chúng - đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ thêm hiểu, thêm tự hào về lịch sử, về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về lực lượng Công an nhân dân, từ đó nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ảnh: Hoa Nguyễn