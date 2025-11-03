Triển lãm do Công ty VINEXAD tổ chức, với sự đồng hành của Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA) và Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA).

Là triển lãm chuyên ngành F&B lớn nhất khu vực phía Bắc, Vietfood & Beverage - Propack không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ và xu hướng mới của ngành, mà còn là cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp Việt mở rộng hợp tác, kết nối chuỗi cung ứng và hướng đến phát triển bền vững.

Không gian hội tụ của đổi mới và xu hướng tiêu dùng xanh

Trên diện tích trưng bày hơn 6.500 m² tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) - 91 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Hà Nội, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 mang đến bức tranh toàn cảnh về ngành F&B, trải dài từ thực phẩm chế biến, đồ uống, nguyên liệu - phụ gia, đến thiết bị chế biến, đóng gói và bao bì hiện đại.

Nhiều thương hiệu uy tín góp mặt, như TH True Food, Vimex, Want Want, Tân Nhất Hương, Soy Asahi, Cánh Đồng Vàng, Lương Gia, Trà & Cà phê Lâm Chấn Âu, VinaOrganic, Fuji Impulse, Gemtech Vina, cùng hàng loạt doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống, công nghệ chế biến - đóng gói hàng đầu trong nước và quốc tế.

Sau thành công của kỳ triển lãm tại TP.HCM hồi tháng 8/2025, thu hút hơn 39.000 lượt khách, sự kiện tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ, không chỉ nhờ quy mô mà còn bởi tính chuyên nghiệp, khả năng kết nối giao thương và hướng đi xanh hóa toàn ngành.

Thúc đẩy hợp tác, lan tỏa giá trị bền vững

Trong bối cảnh ngành F&B Việt Nam đang chuyển mình theo hướng xanh hóa và phát triển bền vững, triển lãm năm nay đặt trọng tâm vào việc giới thiệu các giải pháp ESG, công nghệ thân thiện môi trường và mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đây không chỉ là nơi doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung ứng và đối tác phân phối, mà còn là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chiến lược và cập nhật xu hướng tiêu dùng mới - từ “thực phẩm sạch, an toàn, truy xuất nguồn gốc” đến “bao bì sinh học, giảm phát thải carbon”.

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 tại Hà Nội được xem là cơ hội để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời thích ứng linh hoạt với làn sóng chuyển đổi xanh toàn cầu.

Chuỗi hoạt động chuyên ngành: Tăng chiều sâu kết nối, khơi nguồn sáng tạo

Không chỉ dừng lại ở trưng bày sản phẩm, triển lãm năm nay còn mang đến chuỗi hội thảo, workshop và chương trình giao thương quốc tế phong phú.

Nổi bật là chương trình giao thương Việt Nam - Thuringia (Đức), nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Dưới sự dẫn đầu của ông Marcus Malsch, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Nông thôn bang Thuringia, đoàn doanh nghiệp Đức sẽ chia sẻ cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, chế tạo máy và đào tạo nghề.

Chuỗi hội thảo chuyên đề mang tính thực tiễn cao với những chủ đề được giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm như:

- “ESG & Chuyển đổi xanh - Chìa khóa nâng tầm chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững” do VINEXAD phối hợp cùng VCCI tổ chức;

- “Từ nông trại đến bàn ăn: Chuỗi giá trị mới cho nông sản Việt” do VINEXAD, DGroup, CLB CEO 1983, Viện Doanh Trí (IEM), STI Expert và HANOIBA đồng tổ chức.

Song song đó là các buổi F&B Talk và workshop trải nghiệm thực tế: đầu bếp đến từ Học viện Hướng Nghiệp Á Âu trình diễn món “Cá hồi nấu chậm ăn kèm sốt kem chanh dây” và các bartender chuyên nghiệp thể hiện nghệ thuật pha chế hiện đại, mang đến không gian tương tác sôi động cho giới yêu ẩm thực và kinh doanh F&B.

Từ Hà Nội đến TP.HCM - Hành trình khẳng định vị thế F&B Việt Nam

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 không chỉ mang lại giá trị thương mại, mà còn góp phần định hình xu hướng tiêu dùng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho toàn ngành.

Sau triển lãm tại Hà Nội, chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục với Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 tại TP.HCM (06 - 08/8/2026), dự kiến đạt 1.500 gian hàng trên tổng diện tích 30.000 m², hứa hẹn trở thành triển lãm F&B lớn nhất Việt Nam, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định vị thế của F&B Việt trên bản đồ khu vực.

Phương Dung