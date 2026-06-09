Trước nhu cầu đi lại và giao dịch trực tuyến tăng cao trong mùa hè, Vietnam Airlines phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khuyến cáo hành khách nâng cao cảnh giác với các hình thức giả mạo trên không gian mạng nhằm bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Theo đó, trong lĩnh vực hàng không, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu du lịch, thăm thân và công tác tăng cao vào dịp hè để tiếp cận người dùng thông qua các website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội có giao diện tương tự các kênh chính thức.

Các trang có dấu hiệu giả mạo thường yêu cầu người dùng đăng ký, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để tham gia chương trình, mua vé máy bay. Ảnh: VNA.

Các đối tượng thường quảng bá vé máy bay giá rẻ, chương trình khuyến mại hấp dẫn hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhằm tạo lòng tin.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp hoặc hoạt động dành cho trẻ em mang hình ảnh hàng không cũng bị lợi dụng để thu hút sự quan tâm của phụ huynh và người dùng.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập vào các đường dẫn không xác thực, từ đó chiếm đoạt tài sản và dữ liệu.

Để hạn chế rủi ro, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng chỉ mua vé thông qua website, ứng dụng di động, hệ thống phòng vé và các đại lý chính thức của hãng. Hành khách cũng cần yêu cầu đơn vị bán vé cung cấp hóa đơn theo quy định để đảm bảo quyền lợi khi sử dụng dịch vụ.

Hãng cũng khuyến cáo khách hàng không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hay mạng xã hội.