Đại diện Huawei FusionSolar tại gian hàng sự kiện Vietnam Energy Week 2025. Ảnh: Ban tổ chức

Với gian hàng quy mô 90m² được thiết kế theo phong cách hiện đại, Huawei FusionSolar mang đến bức tranh toàn diện về hệ sinh thái năng lượng thông minh - nơi công nghệ năng lượng mặt trời và lưu trữ điện (PV + ESS) được tích hợp trong một hệ thống kết nối liền mạch, phục vụ mọi nhu cầu từ hộ gia đình, tòa nhà thương mại, khu công nghiệp cho đến quy mô tiện ích.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Wu Xianbo - Tổng Giám đốc Huawei Digital Power Việt Nam - khẳng định cam kết mạnh mẽ của Huawei trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển năng lượng sạch và trung hòa carbon vào năm 2050. Ông chia sẻ: “Tương lai của ngành năng lượng không chỉ là tạo ra điện sạch, mà còn là cách chúng ta kết nối, quản lý và tối ưu hóa năng lượng thông minh hơn. Với nền tảng công nghệ số và điện tử công suất hàng đầu, Huawei FusionSolar cam kết đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái năng lượng hiệu quả, an toàn và bền vững”.

Huawei FusionSolar chia sẻ về hệ sinh thái năng lượng thông minh. Ảnh: Ban tổ chức

Thông điệp này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, cho thấy sự đồng thuận ngày càng cao về vai trò của công nghệ trong quá trình chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Tại phiên chuyên đề “Giải pháp Huawei FusionSolar thúc đẩy phát triển năng lượng thông minh và bền vững”, Huawei đã giới thiệu hệ sinh thái Smart PV & ESS được phát triển theo triết lý “Tối ưu toàn vòng đời - Quản lý thông minh - Hiệu suất vượt trội”. Các giải pháp của Huawei được ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu thời gian thực để giám sát, tối ưu hiệu suất từng tấm pin, giúp gia tăng sản lượng điện. Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) được tích hợp nền tảng quản lý thông minh, đảm bảo vận hành an toàn đa tầng, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sử dụng điện và giảm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, các giải pháp sạc xe điện và quản lý năng lượng (EV Charging & EMS) cũng được kết nối đồng bộ, tạo nên một hệ sinh thái năng lượng khép kín, thân thiện môi trường và hiệu quả cao.

Hệ sinh thái Smart PV & ESS được phát triển theo triết lý “Tối ưu toàn vòng đời – Quản lý thông minh – Hiệu suất vượt trội”. Ảnh: BTC

Song song với hoạt động triển lãm, Huawei FusionSolar còn tổ chức hội thảo kỹ thuật “Tiên phong chuyển đổi doanh nghiệp xanh và bền vững với giải pháp Huawei FusionSolar”, thu hút đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và nhà phát triển dự án tham dự. Tại đây, các chuyên gia Huawei đã chia sẻ xu hướng toàn cầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong quản lý PV & ESS, cùng những câu chuyện thành công điển hình tại Việt Nam và khu vực. Những nội dung này mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam góc nhìn sâu sắc hơn về vai trò của công nghệ trong việc giảm phát thải, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình chuyển đổi xanh.

Gian hàng của Huawei FusionSolar cũng trở thành một trong những điểm nhấn công nghệ nổi bật tại sự kiện. Lấy cảm hứng từ “Green Future Hub”, không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, cho phép khách tham quan trải nghiệm trực tiếp ứng dụng FusionSolar App - công cụ quản lý và tối ưu năng lượng theo thời gian thực. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi chiến lược giữa Huawei và các đối tác trong ngành, mở ra cơ hội hợp tác mới nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam.

Gian hàng của Huawei FusionSolar thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: Ban tổ chức

Với chủ đề “người đi đầu trong chuyển đổi năng lượng”, sự hiện diện của Huawei FusionSolar tại Vietnam Energy Week 2025 không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và lưu trữ thông minh, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Huawei đối với thị trường Việt Nam. Thông qua việc tích hợp sâu công nghệ số và điện tử công suất, Huawei FusionSolar đang góp phần giúp Việt Nam xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, kết nối và bền vững hơn - hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, vì một tương lai xanh cho các thế hệ sau.

Huawei FusionSolar cùng góp phần giúp Việt Nam xây dựng và phát triển hệ sinh thái năng lượng thông minh. Ảnh: Ban tổ chức

Xem thêm các giải pháp điện mặt trời của Huawei tại Order Now - FusionSolar Vietnam:

https://solar.huawei.com/vn/order-now

Ngọc Minh