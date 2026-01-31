Toàn cảnh Hội thảo “Giải mã đầu tư - Đón vận hội mới 2026” do VietnamGroove tổ chức.

Kinh tế vĩ mô 2026: Nền tảng vững chắc cho tăng trưởng

Tại hội thảo, các diễn giả tập trung phân tích ba trụ cột chính gồm kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản và chính sách tiền tệ - dòng vốn đầu tư. Các góc nhìn cho thấy năm 2026 là giai đoạn hội tụ của nhiều yếu tố nền tảng, khi hạ tầng liên kết vùng tiếp tục được đẩy mạnh, khung pháp lý từng bước hoàn thiện, dòng vốn được kiểm soát chặt chẽ hơn và thị trường bất động sản bắt đầu phân hóa rõ nét theo chất lượng dự án, năng lực chủ đầu tư cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực.

Các diễn giả tại phần tọa đàm

Phân tích tại hội thảo, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - cho biết bước sang năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố bởi nền tảng vĩ mô ổn định, với động lực tăng trưởng đến từ đầu tư công, tiêu dùng nội địa và dòng vốn FDI. Trong bối cảnh lạm phát, tỷ giá và mặt bằng lãi suất được điều hành trong biên độ kiểm soát, chính sách tiền tệ có thêm dư địa để hỗ trợ tăng trưởng, qua đó tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phục hồi theo hướng chọn lọc, gắn với năng lực tài chính, pháp lý và khả năng thích ứng của từng chủ thể. Theo đó, nhà đầu tư cần tập trung vào các yếu tố nền tảng dài hạn, thay vì kỳ vọng vào các nhịp tăng giá ngắn hạn.

Chu kỳ mới đòi hỏi tư duy phát triển bền vững

Từ góc nhìn hiệp hội, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) - nhận định chu kỳ mới của thị trường đòi hỏi doanh nghiệp và nhà đầu tư phải điều chỉnh chiến lược theo hướng dài hạn và bền vững. Trọng tâm phát triển cần gắn với quy hoạch tổng thể, hạ tầng kết nối, quá trình đô thị hóa và nhu cầu ở thực; đồng thời nâng cao năng lực tài chính, giảm phụ thuộc vào đòn bẩy ngắn hạn, chủ động tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và chuẩn hóa quy trình triển khai dự án nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và góp phần giúp thị trường vận hành ổn định, lành mạnh hơn.

Dưới góc nhìn dữ liệu thị trường, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn - cho biết các chỉ số về mức độ quan tâm, giá bán và thanh khoản cho thấy thị trường đang dần hình thành một chu kỳ mới với tín hiệu cải thiện rõ rệt hơn so với giai đoạn trước. Dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển về các khu vực sở hữu hạ tầng kết nối thực, tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu ở thực ổn định, cụ thể trong năm 2025, sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư miền Bắc đến bất động sản miền Nam như TP.HCM có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Những dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch rõ ràng và khả năng khai thác dài hạn tiếp tục thu hút sự quan tâm, trong khi các sản phẩm thiếu nền tảng bền vững vẫn đối mặt với thách thức về thanh khoản. Điều này phản ánh sự thay đổi trong hành vi đầu tư, khi yếu tố chất lượng và giá trị thực ngày càng được đề cao.

Các chuyên gia đầu ngành cùng chia sẻ góc nhìn đa chiều về thị trường năm 2026

Ở góc độ tài chính - ngân hàng, ông Harry Vương - Giám đốc quan hệ Khách hàng ưu tiên, Ngân hàng Standard Chartered - cho rằng thị trường bất động sản năm 2026 không thiếu động lực tăng trưởng, tuy nhiên yếu tố then chốt vẫn nằm ở niềm tin của khách hàng và kỷ luật tài chính. Theo ông, việc chuẩn bị cấu trúc vốn phù hợp, sẵn sàng cho nhiều kịch bản khác nhau quan trọng hơn so với việc cố gắng dự đoán chính xác diễn biến của thị trường.

VietnamGroove: Đồng hành cùng nhà đầu tư bằng giá trị thực

Chia sẻ tại hội thảo, bà Lê Thị Thanh Hằng - Tổng Giám đốc VietnamGroove - cho biết sự kiện được tổ chức với mong muốn đóng góp thêm các góc nhìn tham khảo dựa trên dữ liệu thị trường và kinh nghiệm thực tiễn, qua đó hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Trong khuôn khổ chương trình, VietnamGroove cũng ký kết hợp tác với nhiều đối tác chiến lược trong lĩnh vực bất động sản và tài chính - ngân hàng, từng bước mở rộng hệ sinh thái hợp tác cho năm 2026.

Tập thể cộng sự VietnamGroove quyết tâm bứt phá, chinh phục những cột mốc mới trong năm 2026.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Vietnamgroove

