Viettel chính thức được cấp phép kinh doanh viễn thông tại Cộng hòa Dominica sau khi ký hợp đồng nhượng quyền với cơ quan quản lý INDOTEL và được trao quyền sử dụng 240 MHz phổ tần trong 20 năm tại quốc gia Caribe này.

Viettel Dominicana S.A.S. đã ký kết hợp đồng nhượng quyền viễn thông với INDOTEL, đánh dấu sự hiện diện chính thức trong tiến trình kinh doanh tại thị trường này của Viettel.

Ngày 16/11, tại trụ sở Viện Viễn thông Cộng hòa Dominica (INDOTEL), Viettel Dominicana S.A.S. ký kết hợp đồng nhượng quyền viễn thông với INDOTEL, đánh dấu sự hiện diện chính thức trong tiến trình kinh doanh tại thị trường này của Viettel.

Hợp đồng được ký kết diễn ra sau khi INDOTEL phê duyệt kết quả trúng thầu của Viettel trong cuộc đấu thầu quốc tế do đơn vị này tổ chức; theo đó Viettel được trao quyền sử dụng tổng cộng 240 MHz phổ tần số gồm các băng tần 700 MHz, 2300 MHz và C-Band cho mạng di động 4G/5G trong thời hạn 20 năm.

Đây là cơ sở để doanh nghiệp phát triển mạng di động và băng rộng hiện đại. Như vậy, với việc ký kết hợp đồng nhượng quyền viễn thông với Indotel và được trao quyền sử dụng phổ tần số, Viettel đã chính thức được quyền kinh doanh viễn thông tại Cộng hòa Dominica.

Trước đó, ngày 13/11, Viettel Dominicana S.A.S. đã thực hiện nghĩa vụ tài chính RD$972.519.255, tương đương hơn 16 triệu USD, với INDOTEL, tương ứng với đợt thanh toán đầu tiên theo quy định của hợp đồng nhượng quyền.

Nằm tại trung tâm khu vực Caribe, Cộng hòa Dominica là nền kinh tế quy mô thứ hai trong vùng với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD.

Viettel lựa chọn Cộng hòa Dominica nhờ tiềm năng tăng trưởng, nhu cầu ngày càng tăng đối với kết nối tốc độ cao và dịch vụ số.

Dự án cũng tiếp nối hành trình đầu tư của Viettel tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, cụ thể là Peru và Haiti, với định hướng phát triển hạ tầng thông tin liên lạc bền vững.

Doanh nghiệp định hướng phát triển mạng lưới cùng năng lực vận hành để phục vụ người dân và doanh nghiệp Dominica trong dài hạn, đồng thời tuân thủ pháp luật sở tại và sự giám sát của Viện Viễn thông Cộng hòa Dominica (INDOTEL).

Gia nhập thị trường với vai trò một nhà mạng mới, Viettel Dominicana cam kết mang đến nhiều lựa chọn kết nối chất lượng cao cho người dân.

Hạ tầng công nghệ 4G và 5G sẽ được xây dựng trên quy mô toàn quốc, không chỉ tập trung ở khu vực đô thị mà còn chủ động vươn tới các địa bàn xa xôi, thu hẹp khoảng cách số và hỗ trợ những khu vực còn hạn chế sóng liên lạc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Viettel Global, Chủ tịch Viettel Dominicana bày tỏ cam kết của công ty trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông và kỹ thuật số trên toàn lãnh thổ quốc gia.

“Chúng tôi cam kết mang đến các dịch vụ viễn thông và kỹ thuật số chất lượng cao cho tất cả người dân Dominica. Chúng tôi mong muốn người dân ở thành phố và vùng nông thôn đều có cơ hội như nhau để sử dụng các dịch vụ này”, ông nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Viettel Global, Chủ tịch Viettel Dominicana cam kết mang đến các dịch vụ viễn thông và kỹ thuật số chất lượng cao cho tất cả người dân Dominica.

Ông Guido Gómez Mazara, Chủ tịch Hội đồng quản trị Indotel đánh giá cao sự gia nhập của Viettel Dominicana với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mới trong nước, đồng thời khẳng định quá trình đấu thầu được tiến hành một cách minh bạch và có trách nhiệm.

“Tôi cho rằng, sự cạnh tranh lành mạnh của Viettel là đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng viễn thông cho người dân. Việc dân chủ hóa thị trường cũng thể hiện khát vọng cơ bản của ngành viễn thông nhằm vươn tới mọi vùng miền của Cộng hòa Dominica”, ông nói.

Theo thỏa thuận nhượng quyền, Viettel sẽ đảm nhận các nghĩa vụ về đầu tư, triển khai cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ. Indotel sẽ giám sát việc tuân thủ các cam kết của các công ty trúng thầu và bảo vệ quyền lợi người dùng.

Đối với doanh nghiệp và cộng đồng, kết nối viễn thông có thể hỗ trợ thương mại số, tiếp cận giáo dục và dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công cụ số vào hoạt động kinh doanh.

Quá trình xây dựng, vận hành mạng lưới cũng có thể tạo thêm cơ hội cho nhà cung cấp, nhân sự kỹ thuật địa phương và hoạt động phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cộng hòa Dominica đánh dấu thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel trên toàn cầu và là quốc gia thứ 3 tại khu vực châu Mỹ (sau Peru và Haiti). Trải qua hơn hai thập kỷ mở rộng ra thế giới, Viettel hiện giữ vị trí dẫn đầu về thị phần tại 7 quốc gia.