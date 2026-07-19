Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng" ngày 18/7, Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng kiến nghị Chính phủ sớm xác định các doanh nghiệp đầu tàu của từng lĩnh vực, giao nhiệm vụ chiến lược và hoàn thiện cơ chế để doanh nghiệp công nghệ bứt phá, dẫn dắt tăng trưởng quốc gia.

Ông Tào Đức Thắng bày tỏ sự đồng tình với báo cáo của Bộ Tài chính khi cho rằng tư duy phát triển đang chuyển từ tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp sang kiến tạo một hệ sinh thái tăng trưởng thống nhất, trong đó doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI cùng liên kết, bổ trợ và phát triển.

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao, Viettel đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp đầu tàu trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cần giao nhiệm vụ quốc gia cho doanh nghiệp "đầu tàu"

Theo Chủ tịch Viettel, Chính phủ cần sớm ban hành danh mục doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, đồng thời xác định rõ doanh nghiệp đầu tàu trong từng lĩnh vực để giao các nhiệm vụ chiến lược phù hợp với năng lực và lợi thế.

“Viettel kiến nghị Chính phủ sớm cụ thể hóa quan điểm này bằng các cơ chế, chính sách đủ mạnh để hình thành một đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu của quốc gia, trong đó có Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, CMC... được giao nhiệm vụ, được trao cơ chế và được tạo điều kiện tham gia phát triển các công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược quốc gia”, ông Thắng nói.

Ông cho rằng, doanh nghiệp đầu tàu không chỉ thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh mà cần được giao thêm những nhiệm vụ mang ý nghĩa quốc gia như dẫn dắt công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, mở rộng thị trường quốc tế, làm chủ các công nghệ chiến lược và tham gia các dự án trọng điểm quốc gia.

"Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp đầu tàu cần tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho cả nền kinh tế", ông nhấn mạnh.

Đối với chủ trương phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước với tư cách là "người mua lớn", "người đặt hàng lớn", Chủ tịch Viettel đề nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Ông cũng kiến nghị bổ sung các chỉ tiêu đánh giá mức độ lan tỏa của doanh nghiệp đầu tàu như tỷ lệ nội địa hóa, giá trị mua sắm trong nước, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng hay số doanh nghiệp công nghệ được hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Theo ông, mục tiêu là mỗi dự án của doanh nghiệp đầu tàu không chỉ tạo tăng trưởng cho chính doanh nghiệp mà còn kéo theo sự phát triển của cả hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.

Hình thành đội ngũ doanh nghiệp công nghệ chiến lược của quốc gia

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Viettel cho rằng doanh nghiệp phải được xác định là trung tâm của quá trình phát triển sản phẩm.

Ông kiến nghị Chính phủ sớm cụ thể hóa chủ trương này bằng các cơ chế đủ mạnh để hình thành đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu của quốc gia như Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, CMC..., được giao nhiệm vụ và tạo điều kiện tham gia phát triển các công nghệ chiến lược cũng như các sản phẩm chiến lược quốc gia.

Bên cạnh đó, ông đề nghị tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính, đầu tư, mua sắm công, thử nghiệm công nghệ, tiếp cận dữ liệu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Theo lãnh đạo Viettel, đây là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Quy hoạch logistics đồng bộ để giảm chi phí cho doanh nghiệp

Một nội dung khác được Chủ tịch Viettel nhấn mạnh là sự cần thiết của việc hoàn thiện hạ tầng logistics quốc gia.

Ông đề xuất Chính phủ sớm ban hành quy hoạch hạ tầng logistics theo hướng đồng bộ, liên thông giữa hệ thống giao thông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, trung tâm logistics, kho vận, cửa khẩu và các trung tâm trung chuyển lớn.

Theo ông, một mạng lưới logistics hiện đại và thống nhất sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời tạo động lực cho thương mại điện tử, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Đề xuất lập Quỹ xúc tiến đầu tư từ lợi nhuận trước thuế

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế, Chủ tịch Viettel kiến nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế cho phép doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, được trích lập Quỹ xúc tiến đầu tư từ nguồn lợi nhuận trước thuế.

Ông cho biết, trên thực tế, để tìm kiếm một thị trường đầu tư phù hợp, doanh nghiệp phải khảo sát nhiều quốc gia, làm việc với các cơ quan quản lý và đối tác trong nhiều năm, phát sinh chi phí rất lớn nhưng chưa chắc thành công.

Nếu chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng để ghi nhận và hạch toán các khoản chi này, doanh nghiệp nhà nước sẽ gặp nhiều khó khăn khi mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Theo Chủ tịch Viettel, việc hoàn thiện cơ chế này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.