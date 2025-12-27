Ngày 27/12, Metfone (Viettel tại Campuchia và Viettel Global đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Như vậy, Tập đoàn Viettel chính thức có được “cú đúp” khi cả Viettel Global và Metfone đều nhận danh hiệu này tại cùng một thời điểm. Trước đó, các đơn vị thị trường nước ngoài gồm Movitel, Bitel, Lumitel đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Câu chuyện của Viettel Global bắt đầu từ năm 2006, khi một ban dự án đầu tư nước ngoài chỉ vỏn vẹn 6 con người được thành lập. Ít ai khi đó có thể hình dung rằng, gần hai thập kỷ sau đã trở thành một doanh nghiệp viễn thông, công nghệ toàn cầu, hiện diện tại 10 quốc gia, dẫn đầu thị phần ở 7 thị trường, phục vụ hơn 90 triệu thuê bao và đạt mức vốn hóa khoảng 9 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp của Viettel Global là con số vượt trội cao gấp 4-5 lần mức tăng trưởng trung bình của ngành viễn thông thế giới đã chứng minh năng lực cạnh tranh và quản trị hiệu quả của doanh nghiệp này.

Trong khi nhiều tập đoàn viễn thông lớn lựa chọn các thị trường phát triển, Viettel Global lại bước vào những quốc gia đang phát triển, nơi hạ tầng viễn thông còn sơ khai, nhu cầu kết nối lớn nhưng ít doanh nghiệp dám dấn thân.

Đó là lựa chọn của người mở đường, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận khó khăn để tạo ra không gian tăng trưởng mới và học hỏi tinh hoa của thế giới.

Tại nhiều nước, sự xuất hiện của Viettel Global đã giúp giảm giá cước di động từ 2 - 4 lần, đưa dịch vụ viễn thông tới vùng sâu vùng xa, phổ cập Internet đến trường học.

Hàng triệu học sinh, sinh viên, bệnh nhân và hộ nghèo ở những thị trường nước ngoài đã được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình xã hội của Viettel.

Viettel Global đã chứng minh rằng một doanh nghiệp Việt Nam, đi sau và ít vốn hơn các gã khổng lồ quốc tế, vẫn có thể chiến thắng nhờ sự linh hoạt, phẩm chất Việt Nam, tinh thần người lính và khát vọng "bình dân hóa" dịch vụ viễn thông.

Việc Viettel Global nhận danh hiệu Anh hùng Lao động không chỉ là phần thưởng cho hiện tại, mà là sự ghi nhận cho cả một chặng đường dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và quốc gia.

Viettel Global còn trở thành bệ phóng cho doanh nghiệp Việt “go global” tiến ra biển lớn. Trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số đã xây dựng, nhiều ngân hàng, công ty công nghệ và dịch vụ Việt đã có cơ hội thâm nhập thị trường nước ngoài với chi phí thấp và độ an toàn cao hơn.

Quan trọng hơn cả, hoạt động của Viettel Global và các thị trường nước ngoài không đơn thuần là kinh tế. Người Viettel tại các thị trường đã trở thành cầu nối văn hóa, cầu nối ngoại giao giữa Việt Nam và thế giới, góp phần củng cố vị thế toàn cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo các nước sở tại như Lào, Campuchia, Mozambique, Haiti, Timor Leste hay Burundi đều coi Viettel là đối tác tin cậy giúp họ tái thiết và phát triển đất nước.

Metfone - “người con” đầu tiên đi ra nước ngoài của Viettel, được vinh danh Anh hùng Lao động không chỉ vì là công ty hoạt động hiệu quả, mà bởi họ đã trở thành một phần không thể thiếu của đất nước Campuchia.

Gia nhập thị trường từ năm 2009, 16 năm qua, thay vì chỉ tập trung vào đô thị đông dân, Metfone kiên trì phủ sóng tới những “vùng trắng” - biên giới, nông thôn, hải đảo, nơi điều kiện địa lý khắc nghiệt và hiệu quả thương mại không hấp dẫn.

Những trạm phát sóng ấy đã trở thành “lá chắn” thông tin, góp phần đảm bảo an ninh, ổn định xã hội và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Metfone đã hoàn thành sứ mệnh đưa viễn thông, CNTT đến với 97% dân số Campuchia, góp phần đưa mật độ điện thoại di động của quốc gia này từ 29% lên 120%.

Không dừng ở hạ tầng, Metfone còn là đối tác quan trọng của Chính phủ Campuchia trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Hệ sinh thái giáo dục số phục vụ hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh, các chương trình Internet miễn phí cho trường học, cùng nhiều nền tảng số khác đã giúp công nghệ trở nên gần gũi với đời sống người dân.

Dấu ấn của Metfone còn hiện hữu trong những con số thầm lặng: gần 130 triệu USD dành cho an sinh xã hội, hàng chục nghìn ca hỗ trợ y tế, cứu trợ thiên tai, tạo việc cho gần 50.000 lao động người sở tại, chuyển giao tri thức, giúp người lao động địa phương làm chủ công nghệ và tương lai của chính mình.