Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam và ông Lê Quang Hiếu, Phó Tổng giám đốc Viettel Networks ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ericsson và Viettel vừa ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy phát triển mạng tự động. Trong khuôn khổ hợp tác này, hai bên sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển chung, tiến tới thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm thực tiễn nhằm đánh giá kiến trúc mạng, khả năng điều phối, tự động hóa khép kín dựa trên AI và tối ưu hiệu năng mạng.

Sự hợp tác này sẽ tập trung vào phát triển các ứng dụng thực tế, mang đến những cải tiến rõ rệt về vận hành khai thác và nâng cao trải nghiệm khách hàng, bao gồm tự động hóa vận hành mạng và tối ưu hóa mạng vô tuyến.

Ericsson và Viettel sẽ phối hợp nghiên cứu công nghệ Mạng Tự động để xây dựng mạng hiệu năng cao có khả năng lập trình lại mạng lưới theo thực tiễn yêu cầu.

Bước đầu tiên để đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào mạng lưới là triển khai thử nghiệm nền tảng tự động hóa thông minh của Ericsson.

Viettel cũng sẽ trở thành thành viên của hệ sinh thái tự động hóa thông minh (EIAP Ecosystem). Tiếp cận hệ sinh thái nền tảng tự động hóa tiên tiến, Viettel có cơ hội khai thác thư viện rApp với gần 90 thành viên (trong đó có 20 nhà mạng hàng đầu thế giới Tier1), cùng gần 90 ứng dụng (rApp) sẵn có.

Đồng thời, Viettel sẽ được truy cập vào Cổng thông tin dành cho nhà phát triển (Developer Portal), trợ lý phát triển GenAI, cho phép rút ngắn 50% thời gian xây dựng các ứng dụng tự động hóa, và nhiều công cụ hỗ trợ khác trong quá trình phát triển ứng dụng của riêng mình.

Ông Lưu Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Viettel Networks, cho biết: “Chúng tôi hợp tác với Ericsson nhằm xây dựng mạng Viettel trở thành mạng tự động, tự quản lý và vận hành theo mô hình không chạm (zero‑touch), thay thế các thao tác thủ công bằng hệ thống vận hành dựa trên AI và điều khiển theo ý định. Điều này sẽ giúp Viettel nâng cao khả năng triển khai dịch vụ, tối ưu chi phí và đáp ứng hiệu quả các use case phức tạp của 5G, 6G”.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam chia sẻ: “Thông qua hợp tác chặt chẽ với Viettel, chúng tôi hướng tới việc đẩy mạnh ứng dụng AI ở quy mô lớn, tăng cường năng lực điều phối mạng và phát triển một hạ tầng mạng hiệu năng cao có khả năng lập trình. Quan hệ đối tác này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc khám phá các công nghệ sáng tạo nhằm nâng cao hiệu năng mạng, tối ưu hiệu quả vận hành và tạo nền tảng cho các dịch vụ sẵn sàng cho tương lai".

Thông qua thoả thuận hợp tác chiến lược này, hai bên sẽ cùng phát triển và xác thực các ứng dụng thực tiễn, giúp Viettel tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng mạng hoàn toàn tự động.