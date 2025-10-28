Về mặt kỹ thuật, “5G SA” (Standalone - độc lập) nói đến những mạng 5G hoàn chỉnh, toàn bộ thành phần từ mạng lõi đến thiết bị phát sóng vô tuyến đều thuộc thế hệ mạng 5G. Trong khi đó, mạng 5G NSA (Non-standalone - không độc lập) được triển khai trên nền tảng mạng lõi 4G sẵn có, chỉ bổ sung thành phần phát sóng vô tuyến 5G.

5G SA Viettel: Chìa khóa mở ra cánh cửa công nghiệp thông minh

Hình ảnh về xe tự lái, nhà máy tự động, ngôi nhà thông minh, hệ thống giám sát đô thị hay bác sĩ phẫu thuật từ xa đã được xem là biểu tượng của công nghệ. Trong thực tế, mỗi ứng dụng đó lại có nhu cầu về khả năng kết nối khác nhau. Xe tự lái đòi hỏi dữ liệu cực kỳ chính xác với độ trễ siêu thấp trong điều kiện di chuyển ở tốc độ cao. Nhà máy thông minh cần quản lý hàng triệu thiết bị, giao tiếp liên tục. Những thiết bị giám sát, cảm biến môi trường, đất đai lại chỉ cần tốc độ kết nối thấp nhưng tiết kiệm năng lượng. Bác sĩ phẫu thuật trực tuyến cần một đường truyền kết nối tốc độ siêu cao cho hình ảnh rõ nét với mức độ phản ứng tức thời để điều khiển dao mổ từ xa.

Mỗi nhu cầu đó không thể giải quyết triệt để với các mạng viễn thông “tiền 5G”. Đại diện Viettel cho biết: “Mạng 5G NSA có tiến bộ về tốc độ truyền dữ liệu, tuy nhiên chưa đủ đáp ứng cho các ứng dụng của tương lai như xe tự lái, hoặc phẫu thuật từ xa. 5G SA của Viettel là một bước nhảy vọt, cho phép cung cấp và tùy chỉnh linh hoạt các dịch vụ dựa vào nhu cầu thực tế tại mỗi thời điểm của thuê bao”.

Chuyên gia Viettel cũng cho biết về mặt kỹ thuật, 5G SA của Viettel được thiết kế cho môi trường công nghiệp số nên có những đột phá mới. Điển hình như tính năng cắt lát mạng (Network slicing) cho phép nhà khai thác viễn thông cấu hình nhiều mạng di động trên cùng một nền tảng, đáp ứng nhu cầu dữ liệu đặc thù của từng tập thiết bị kết nối. Các nâng cấp về điện toán biên đa truy cập (MEC) cho phép tăng cường xử lý dữ liệu ngay tại các trạm gốc giúp giảm độ trễ và tăng tính linh hoạt của mạng lưới đối với khách hàng.

Với nhóm người dùng cá nhân, 5G SA của Viettel mở ra không gian kinh doanh mới. Công nghệ Network Slicing cho phép cấu hình mạng riêng theo từng nhóm nhu cầu, mở đường cho các gói cước mới: khách hàng có nhu cầu sẵn sàng cao không thể bị nghẽn mạng, nhóm khách hàng cần độ trễ siêu thấp cho các ứng dụng như xe tự lái hay phẫu thuật từ xa… Các mạng riêng với khả năng bảo mật cao phụ vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng có thể được triển khai độc lập song song với các mạng dân sự khác trên cùng một nền tảng hạ tầng.

Sẵn sàng cho giai đoạn bùng nổ viễn thông mới

Không gian mà 5G SA mở ra đã trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành viễn thông thế giới. Tại Trung Quốc, gần 80% kết nối trên mạng 5G đã là 5G SA. Tương tự, tại Ấn Độ con số này là 52%. Như vậy, 5G SA có đóng góp lớn vào tăng trưởng thuê bao và lưu lượng với các dịch vụ chính từ IoT và các mạng riêng cho công nghiệp thông minh.

Tại thời điểm khai trương dịch vụ 5G, Viettel đã triển khai song song cả 5G SA và 5G NSA tại 100% vị trí trạm phát sóng 5G trên toàn quốc. Điều này giúp Viettel tối đa hóa các đặc tính của 5G và phục vụ tối đa các phân nhóm và nhu cầu thuê bao. Cụ thể, nếu như 5G SA mang lại các tính năng vượt trội như đã nói ở trên thì các trạm phát 5G NSA sẽ có vùng phủ rộng hơn SA khoảng 30%, đáp ứng tốt nhu cầu cho người dùng phổ thông.

Không chỉ sẵn sàng vùng phủ, Viettel cũng thử nghiệm các công nghệ mới để khai thác tối đa tiềm năng của 5G SA. Gần nhất, công nghệ RedCap sẽ được thử nghiệm tại Việt Nam ngay trong năm 2026. Đây là công nghệ lý tưởng cho các ứng dụng IoT như thiết bị giám sát và điều khiển thông minh, hoặc các thiết bị đeo thông minh như Apple Watch.

Đồng hành với việc triển khai hạ tầng, Viettel đã tự chủ nghiên cứu chế tạo thành công hệ sinh thái thiết bị cho mạng 5G SA gồm trạm phát sóng 5G gNodeB, hệ thống mạng lõi 5GC và hệ thống tính cước vOCS 4.0. Nỗ lực này đảm bảo Việt Nam có thể tự chủ toàn diện về công nghệ, thiết bị và hạ tầng, sẵn sàng cho chu kỳ bùng nổ mới.

Để các ưu thế vượt trội của 5G SA phát huy trong cuộc sống cần rất nhiều yếu tố, bao gồm cả các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, xu hướng chuyển dịch trên thế giới, độ chín của thị trường. Tuy nhiên, về mặt công nghệ và hạ tầng, Viettel đã sẵn sàng ở mức độ cao nhất.

“Viettel đặt mục tiêu dẫn đầu về hạ tầng 5G SA, phủ sóng 99% dân số vào 2030, tập trung vào tích hợp AI và các dịch vụ xanh bền vững, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và thế giới”, đại diện Viettel chia sẻ.

Hồng Anh