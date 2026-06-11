Ngày 11/6, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam lần thứ 6 (Vimexpo 2026) và Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Ô tô, Xe máy và các Phương tiện giao thông vận tải (Vietnam AutoExpo 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.E.C Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, đặt ra các mục tiêu mới nhằm nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban tổ chức gồm Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Phạm Văn Quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào cùng các lãnh đạo DN lớn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp IDC và công ty C.I.S Việt Nam thực hiện nghi lễ khai mạc triển lãm Vimexpo 2026 -Vietnam AutoExpo 2026

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đặt mục tiêu đáp ứng 70% nhu cầu nội địa vào năm 2030

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, là ngành đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và xuất khẩu. Trong cơ cấu công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ được xác định là những lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo ông Quân, sau hơn 10 năm triển khai Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Nghị quyết 115/NQ-CP, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước được cải thiện, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

“Chúng ta đang dồn lực hướng tới mục tiêu chiến lược tiếp theo vào năm 2030: đưa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành”, ông Quân nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu khai mạc triển lãm

Lãnh đạo Cục Công nghiệp cho biết nền sản xuất trong nước đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,5%.

Theo Quyết định 929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 một số ngành công nghiệp chủ lực đạt tỷ lệ nội địa hóa bình quân 40-45%, trong đó ngành điện tử đạt 25-30%, cơ khí chế tạo đạt 40%, ô tô đạt 22-30%, dệt may đạt 60%, da giày đạt 60-65% và công nghiệp công nghệ cao đạt 15%. Đến năm 2035, tỷ lệ nội địa hóa tiếp tục được nâng lên, với ngành điện tử đạt 35-40%, cơ khí chế tạo đạt 50%, ô tô đạt 32-40%, dệt may đạt 70%, da giày đạt 70-75% và công nghiệp công nghệ cao đạt 20%.

Chương trình cũng đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo quản trị, đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu.

Lãnh đạo Cục Công nghiệp cùng các quan khách tham quan gian hàng của các doanh nghiệp tại triển lãm

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp của triển lãm Vimexpo và Vietnam AutoExpo 2026. “Sự kiện năm nay không chỉ là nơi trưng bày các linh kiện cơ khí, điện tử, công nghệ cao mà còn là nơi giới thiệu những thành tựu mới nhất về phương tiện giao thông, xe điện và hệ sinh thái phụ tùng của ngành ô tô”, ông Quân cho biết.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp bày tỏ: “Triển lãm sẽ trở thành điểm gặp gỡ lý tưởng giữa các doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa, hiện thực hoá mong muốn và chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng một nền công nghiệp quốc gia vững mạnh trên cơ sở phát triển hệ thống doanh nghiệp công nghiệp lớn mạnh cả về lượng và chất.”

Toyota, Samsung cam kết đồng hành nâng cao năng lực sản xuất cho doanh nghiệp Việt

Tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp lớn đã giới thiệu các chương trình phát triển chuỗi cung ứng và tìm kiếm đối tác nội địa.

Đại diện cho ngành ô tô, Toyota Việt Nam góp mặt lần thứ 6 mang đến các mẫu xe tiêu biểu để trưng bày, ghi dấu hơn 30 năm thúc đẩy nội địa hóa và phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam nói: “Đây luôn là sự kiện mà chúng tôi rất mong chờ bởi không chỉ tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và mở rộng hợp tác, mà còn góp phần tăng cường kết nối trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô”.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Theo kế hoạch được Toyota công bố, doanh nghiệp này dự kiến triển khai dây chuyền sản xuất xe hybrid đầu tiên của hãng tại Việt Nam trong thời gian tới. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành ô tô, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Đại diện cho lĩnh vực điện tử - công nghệ cao, Samsung góp mặt tại triển lãm với các kết quả ấn tượng về Chương trình tư vấn nhà máy thông minh được triển khai từ năm 2022. Tham gia chương trình này, nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ đã không ngừng cải thiện năng lực sản xuất, từng bước đạt được những kết quả tích cực và bắt đầu tham gia vào chuỗi cung ứng.

Ông Cha Ji Ho - Phó Tổng giám đốc Phụ trách Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Ông Cha Ji Ho- Phó Tổng giám đốc Phụ trách Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam cho biết: “Trong thời gian tới, Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan để hệ thống hóa quy trình tìm kiếm - đánh giá - bồi dưỡng - kiểm chứng - kết nối chuỗi cung ứng”.

Tập đoàn lớn của Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng không chỉ dừng lại ở vị trí ứng viên, mà còn phát triển trở thành những đối tác có năng lực cạnh tranh thực sự.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 13/6/2026. Trong khuôn khổ triển lãm còn có hội thảo "Cơ hội và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất quốc tế ESG và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu"; Chương trình "Kết nối giao thương - Business Matching" với sự tham dự của các buyer hàng đầu tại Việt Nam như: Toyota, Samsung, Huyndai Aluminum Vina, Canon, Generac, TMT Motor, Intech, Hanel PT, VEAM, MT Luxury Car, Ô tô Việt An, Cao su Kenda, Seiki, Totachi, Katani, Vistony, Daao Electric…

Băng Dương