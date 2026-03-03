Giải thưởng "Best 5G Network" của Ookla được trao dựa trên chỉ số "Speedtest Connectivity Score" - thước đo toàn diện về trải nghiệm mạng di động 5G của người dùng. Chỉ số này được cấu thành từ ba nhóm tiêu chí chính gồm: Speed Score (tốc độ và độ phản hồi tổng thể, chiếm 50% tổng điểm), Web Browsing (hiệu năng truy cập và tải website, chiếm 25%) và Video Streaming (chất lượng, độ mượt khi xem video trực tuyến, chiếm 25%). Ookla áp dụng phương pháp đo kiểm đánh giá dựa trên các tình huống sử dụng thực tế, thông qua hàng triệu lượt đo kiểm từ người dùng tại Việt Nam, phản ánh trải nghiệm hàng ngày của khách hàng.

Chỉ số "Speedtest Connectivity Score" của VinaPhone đạt 83.60, khác biệt rõ rệt so với 2 nhà mạng 5G còn lại tại Việt nam. Đáng chú ý, riêng điểm Speed Score của VinaPhone vượt trội với 75.48 điểm, cao hơn nhà mạng xếp sau tới 8%, qua đó không chỉ khẳng định vị thế về tốc độ nhanh nhất (Fastest 5G) mà còn góp phần giúp VinaPhone được vinh danh là nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam.

VinaPhone được vinh danh là nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam, quý 3 - quý 4 năm 2025

Chất lượng mạng 5G của VinaPhone còn được ghi nhận ở cấp độ khu vực và quốc tế khi vượt qua nhiều "ông lớn" như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)... để được vinh danh là "Best 5G Network Southeast Asia" - Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á liên tiếp trong quý 3 và quý 4 năm 2025.

Kết quả đánh giá điểm của VinaPhone vượt trội so với các nhà mạng khác trong khu vực

Ông Stephen Bye - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ookla - nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vinh dự trao tặng VinaPhone giải thưởng Speedtest cho Mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á trong nửa cuối năm 2025. Giải thưởng danh giá này ghi nhận sự đầu tư bài bản và cam kết mạnh mẽ của nhà mạng VinaPhone trong việc mang đến kết nối di động hàng đầu cho người dùng. Phương pháp đo kiểm nghiêm ngặt của chúng tôi bảo đảm đây là minh chứng khách quan cho hiệu suất vượt trội của VinaPhone trên thị trường.”

Qua ghi nhận từ các đợt khảo sát thị trường, hiện nay trên 70% lưu lượng data di động tập trung vào video, mạng xã hội và các nền tảng nội dung số. Với tốc cao gấp 10-15 lần so với 4G, trong điều kiện tối ưu có thể đạt mức trên 01 Gbps, VinaPhone 5G mang lại trải nghiệm Internet di động vượt trội, đặc biệt đối với các dịch vụ yêu cầu băng thông lớn như video độ phân giải cao, giải trí trực tuyến và làm việc từ xa.

Để đạt được kết quả này, Tập đoàn VNPT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tối ưu mạng lưới ngay từ giai đoạn quy hoạch và phát triển mạng VinaPhone 5G. Không chỉ tập trung vào yếu tố “lượng” như số lượng trạm, phạm vi phủ sóng và tốc độ truy cập, VNPT chú trọng các yếu tố chất lượng trải nghiệm khách hàng, thực hiện quy hoạch mạng vô tuyến dựa trên mô hình dự báo lưu lượng hiện đại và phân tích mật độ người dùng theo từng khu vực, nhằm lựa chọn vị trí trạm tối ưu về vùng phủ, dung lượng và khả năng mở rộng dài hạn.

Trong quá trình triển khai, từng trạm 5G được đo kiểm đa lớp (multi-layer testing) với các kịch bản sử dụng thực tế như truy cập dữ liệu mật độ cao, livestream, gaming và truyền tải video độ phân giải lớn. Hệ thống được giám sát theo thời gian thực thông qua các công cụ phân tích KPI mạng lõi và vô tuyến, cho phép tối ưu liên tục các tham số như công suất phát, cấu hình MIMO, beamforming và phân bổ tài nguyên vô tuyến để đảm bảo hiệu năng đồng đều giữa các khu vực, cho phép điều chỉnh cấu hình mạng theo từng thời điểm, từng khu vực, thay vì chỉ tối ưu ở mức trung bình toàn hệ thống.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng tại Mobile World Congress 2026 ngày 3/3/2026, ông Nguyễn Nam Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT - chia sẻ: “Best 5G Network" không chỉ mang ý nghĩa một giải thưởng quốc tế, không chỉ phản ánh năng lực công nghệ và chất lượng vận hành ở thời điểm hiện tại mà còn là sự ghi nhận cho hành trình 30 năm VinaPhone (1996-2026) nỗ lực nâng tầm chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên bản đồ viễn thông quốc tế”.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, đón nhận giải thưởng tại Mobile World Congress 2026

Nỗ lực trên là minh chứng rõ nét cho chiến lược “Go Global” của VNPT, hướng tới đưa các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với nền tảng hạ tầng số hiện đại cùng năng lực triển khai thực tiễn, VNPT tiếp tục khẳng định vị thế là tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đối tác tin cậy trong các dự án quy mô lớn, sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực và quốc tế trên hành trình chuyển đổi số.

