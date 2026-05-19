Từ đồng ruộng đến công trường: Cơ hội cho người dân vùng dự án

Thông tin Vingroup ưu tiên tuyển dụng 20.000 lao động địa phương phục vụ đại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đã nhanh chóng lan tỏa khắp các thôn xóm, mang theo niềm hy vọng về một công việc ổn định và nguồn sinh kế bền vững cho hàng nghìn hộ dân trong vùng dự án.

Tại một quán nước nhỏ cách đại công trường Sân vận động Hùng Vương vài bước chân, ông Phạm Văn Thịnh (76 tuổi, quê ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội) rôm rả: “Gia đình tôi có 4 người gồm 2 con gái và 2 cháu ngoại đang làm trong công trình. Các cháu làm công nhân rửa xe, còn hai con thì làm công nhân cơ khí. Trước kia nhiều cháu không có việc ổn định nay được nhận vào, có lương đều đặn, gia đình rất phấn khởi”.

Ông Phạm Văn Thịnh hy vọng khi công trình hoàn thành, người dân địa phương sẽ được tham gia vận hành, kiến tạo sức sống cho đô thị mới

Gần ngay đấy, bầu không khí tại đại công trường Sân vận động Hùng Vương luôn duy trì nhịp độ hối hả với tiếng máy móc rộn rã và sắc áo bảo hộ của hàng nghìn lao động đang “chạy đua” tiến độ. Chị Nguyễn Minh Chiều (quê thôn Trát Cầu, xã Thường Tín, TP. Hà Nội), công nhân bê tông tại dự án cho biết: “Trước đây tôi làm phụ hồ tự do, nay đây mai đó, lúc có việc lúc không, cũng chẳng có bảo hiểm hay chế độ gì. Từ ngày vào dự án, thu nhập cao hơn 50%, có bảo hiểm đầy đủ nên cuộc sống ổn định hơn nhiều”.

Chị Chiều hiện đang là công nhân bê tông tại dự án Sân vận động Hùng Vương

Lời giải cho bài toán sinh kế bền vững

Theo nhiều người dân tới dự án nộp hồ sơ tuyển dụng, sức hút từ đợt tuyển 20.000 lao động của Vingroup đến từ chính sách đãi ngộ dành cho người lao động.

Tại văn phòng tuyển dụng của công trường Sân vận động Hùng Vương, ông Bùi Văn Toản (40 tuổi, xã Thường Tín, TP. Hà Nội) cho biết, khi nghe được thông tin, ông đến nộp hồ sơ ngay vì mức đãi ngộ đưa ra hấp dẫn. “Dù ứng tuyển ở vị trí thợ phụ và bắt đầu học việc, thu nhập tôi nhận được có thể lên tới hơn 14 triệu/tháng, cao hơn gấp rưỡi so với mức lương trước đây”, ông Toản nói.

Còn anh Dương Văn Rôn (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội) từng chật vật với mức thu nhập bấp bênh, cho biết bản thân anh bị thuyết phục sau khi được cán bộ nhân sự tư vấn trực tiếp.

“Qua thông báo và tìm hiểu, em thấy Vingroup có rất nhiều phúc lợi tốt cho anh em công nhân, từ việc lo ăn uống 3 bữa một ngày đầy đủ dưỡng chất, hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí đến mức lương thưởng cao hơn hẳn mặt bằng chung”, anh Rôn phấn khởi.

Ở góc độ an sinh xã hội địa phương, ông Trần Ngọc Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội đánh giá, việc doanh nghiệp chủ động đồng hành cùng địa phương trong giải quyết việc làm thể hiện trách nhiệm xã hội tích cực. “Khi người dân nhìn thấy cơ hội việc làm cụ thể, có thu nhập ổn định cho bản thân và con em mình thì sẽ thêm tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ chủ trương triển khai dự án”, ông Tuân nhìn nhận.

Trước đó, tháng 12/2025, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons thuộc Tập đoàn Vingroup cũng đã triển khai chiến dịch tuyển dụng 100.000 công nhân cơ hữu (hiện đã nâng mục tiêu tuyển dụng lên 150.000 nhân sự) cho hàng loạt dự án trọng điểm từ Bắc đến Nam, tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Tây Ninh... Các vị trí tuyển dụng từ xây trát, ốp lát, sắt thép đến điện nước, hàn, nhôm kính, điều hòa thông gió, phòng cháy chữa cháy.... với mức lương lên đến 65 triệu đồng/tháng. VinCons còn áp dụng mô hình đào tạo nghề miễn phí ngay tại công trường cho lao động phổ thông chưa có tay nghề.

Công trình dự kiến hoàn thành giữa năm 2027, xác lập kỷ lục về thời gian xây dựng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam

Ông Nguyễn Phú Quân - Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng Sân vận động Hùng Vương chia sẻ, việc ưu tiên tuyển dụng người dân tại các xã thuộc phạm vi triển khai dự án là chiến lược dài hạn, thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương của doanh nghiệp.

“Một dự án thành công không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay giá trị kinh tế tạo ra, mà còn phải trả lời được câu hỏi: dự án đó mang lại điều gì cho người dân địa phương và giúp khu vực phát triển bền vững ra sao trong nhiều năm sau”, ông Quân khẳng định.

Thu Loan