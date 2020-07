Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ tham dự hội nghị quan chức Quốc phòng ASEAN mở rộng đã phát biểu bày tỏ quan ngại về các cuộc diễn tập của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa.

Sáng nay (7/7), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+).

Với sự tham dự của Trưởng ADSOM+ 9 nước ASEAN và 8 nước (Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ), Phó tổng Thư ký ASEAN.

Phát biểu từ điểm cầu Mỹ, ông Chris Johnstone, Trưởng phòng Nam - Đông Nam Á thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ, đánh giá cao những nỗ lực chống bệnh dịch đang diễn ra hằng ngày, lực lượng vũ trang của Mỹ đang thực hiện nghĩa vụ của mình ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Điểm cầu với sự tham gia của quan chức quốc phòng các nước

"Chúng tôi cũng đang thực hiện nhiệm vụ đi lại tự do trên vùng biển quốc tế với ASEAN và các quốc gia đối tác, để có thể thúc đẩy hòa bình, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Chúng tôi cũng hoan nghênh tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế", ông Chris Johnstone cho hay.

Mỹ cùng với Việt Nam và Singapore quan ngại về các cuộc diễn tập gần đây của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa và coi hoạt động này là phản tác dụng, vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và làm căng thẳng tình hình khu vực.

"Chúng tôi kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế và chúng tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy an ninh, an toàn với các đối tác và đồng minh để thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với quý vị trong thời gian sắp tới" ông Chris Johnstone nhấn mạnh.

Cục Hải sự tỉnh Hải Nam hôm 29/6 thông báo quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận từ ngày 30/6 đến 5/7 gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và yêu cầu tàu thuyền tránh xa khu vực này. Việt Nam đã trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận tại Hoàng Sa, yêu cầu không tái diễn hành động tập trận trái phép ở Hoàng Sa. Trong cuộc họp báo gần đây, người phát ngôn bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết việc Trung Quốc tập trận tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đi ngược tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC), cũng như duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Người phát ngôn khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Thành Nam