Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin thiết yếu của người dân

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường số là một nội dung được Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn rõ tại Nghị định 224 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 - thời điểm Luật Chuyển đổi số bắt đầu được triển khai trong thực tế, Nghị định 224 hướng tới góp phần hình thành hành lang pháp lý đồng bộ và tổng thể để điều chỉnh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, hướng đến hình thành quốc gia số.

Trong đó, việc Nghị định mới hướng dẫn cụ thể về những nội dung thông tin cần công bố, kênh cung cấp thông tin trên môi trường số cùng hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được nhận định sẽ bảo đảm quyền tiếp cận thông tin thiết yếu của người dân, hạn chế tình trạng chênh lệch thông tin giữa các nhóm dân cư, nhất là với người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế. Từ đó, góp phần hiện thực các mục tiêu giảm nghèo thông tin và giảm nghèo bền vững.

Theo quy định tại Nghị định 224, ứng dụng VNeID là một kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường số.

Về cung cấp thông tin, bên cạnh việc quy định cụ thể những thông tin các cơ quan nhà nước có trách nhiệm công khai trên môi trường số, Nghị định mới cũng hướng dẫn cụ thể các kênh cung cấp thông tin trên môi trường số.

Theo đó, cổng/ trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và ứng dụng định danh quốc gia – VNeID là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường số.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan nhà nước sẽ triển khai các kênh cung cấp thông tin khác cho tổ chức, cá nhân trên môi trường số, như: Mạng xã hội; ứng dụng trên thiết bị di động dùng chung trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, cấp tỉnh; tổng đài điện thoại và kênh cung cấp thông tin khác theo nhu cầu thực tiễn.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý, kiểm soát và công bố các kênh cung cấp thông tin trên môi trường số, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu: Thuận tiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng về thông tin được cung cấp, cơ quan nhà nước phải bảo đảm tính bí mật, riêng tư của tổ chức, cá nhân đánh giá; bảo đảm an ninh mạng; áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông; tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về cung cấp thông tin trên môi trường số.

Tổ chức, cá nhân có quyền chọn lựa kênh do cơ quan nhà nước cung cấp để truy cập, sử dụng thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường số và có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong việc sử dụng thông tin trên môi trường số.

Khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin và dịch vụ trên môi trường số để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở rộng hạ tầng chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng thông tin, hạ tầng kỹ thuật, cơ quan nhà nước có trách nhiệm hông báo công khai bằng hình thức phù hợp chậm nhất là 7 ngày làm việc trước thời điểm tạm ngừng, trừ trường hợp bất khả kháng. Nội dung thông báo cần nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ trên môi trường số.

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, cơ quan nhà nước cũng có trách nhiệm chuẩn bị và triển khai các phương án sử dụng hạ tầng chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng thông tin, hạ tầng kỹ thuật dự phòng để duy trì việc cung cấp thông tin và dịch vụ cần thiết nhất ở mức độ phù hợp trong thời gian tạm ngừng cung cấp thông tin, dịch vụ trên môi trường số.

Cung cấp thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Nghị định mới quy định: Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai cung cấp thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Trường hợp cung cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh phải công bố công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về lý do và quy định của pháp luật chuyên ngành về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, bao gồm quy định tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước; cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật; sự cố kỹ thuật chưa thể khắc phục ngay; các vấn đề kỹ thuật khác chưa thể xử lý được.

Bên cạnh đó, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được cung cấp theo mô hình thống nhất, tập trung từ trung ương đến địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng định danh quốc gia bảo đảm các yêu cầu tối thiểu như: Dịch vụ công trực tuyến phải được công bố, công khai đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của Bộ KH&CN;

Phát triển, sử dụng các biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định; thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến với các dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu nộp phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác; Triển khai áp dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng cho các ứng dụng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu về chữ ký số trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 và có hiệu lực từ tháng 7/2026, Luật Chuyển đổi số hướng tới tạo điều kiện để Việt Nam tận dụng tốt hơn cơ hội từ không gian số, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính phủ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển kinh tế số, hình thành xã hội số an toàn, bền vững, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.