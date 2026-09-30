PaaS dần trở thành lớp quan trọng của cloud

Hiểu một cách đơn giản, PaaS là lớp nền tảng nằm giữa hạ tầng cloud và ứng dụng của doanh nghiệp.

Thay vì đội ngũ công nghệ phải tự cài đặt, cấu hình và duy trì toàn bộ các thành phần phía sau ứng dụng, doanh nghiệp có thể sử dụng những dịch vụ nền tảng đã được nhà cung cấp quản lý sẵn, chẳng hạn Kubernetes, cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý API hay nền tảng truyền tải dữ liệu.

Xu hướng này cũng gắn với sự phát triển của kiến trúc cloud-native, container và microservices. Khi một hệ thống được chia thành nhiều dịch vụ nhỏ, khả năng triển khai linh hoạt hơn nhưng đồng thời cũng tạo ra yêu cầu cao hơn về quản trị, giám sát và kết nối giữa các thành phần.

PaaS vì vậy ngày càng được xem như một lớp hỗ trợ giúp doanh nghiệp giảm bớt độ phức tạp trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống.

Nhu cầu PaaS tăng cùng mức độ trưởng thành về cloud

Tại Việt Nam, ngày càng nhiều doanh nghiệp đưa các hoạt động quan trọng lên môi trường số. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đội ngũ công nghệ đủ lớn để tự xây dựng và quản lý toàn bộ hệ thống nền tảng.

Đây là một trong những yếu tố khiến nhu cầu đối với các dịch vụ managed service và PaaS ngày càng rõ hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Thoan - Giám đốc sản phẩm PaaS tại VNPT Cloud, sự thay đổi này phản ánh một bước phát triển tự nhiên trong cách doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây: “Ở giai đoạn đầu, doanh nghiệp thường quan tâm nhiều đến tài nguyên tính toán, lưu trữ hay khả năng mở rộng hạ tầng. Nhưng khi số lượng ứng dụng và dịch vụ số tăng lên, bài toán bắt đầu chuyển sang việc làm thế nào để phát triển, triển khai và vận hành hệ thống nhanh hơn mà không tạo thêm quá nhiều áp lực cho đội ngũ công nghệ. Đây cũng là lý do PaaS ngày càng trở thành một lớp quan trọng trong mô hình cloud của doanh nghiệp.”

VNPT Cloud phát triển lớp PaaS theo hướng hệ sinh thái

Từ nhu cầu đó, VNPT Cloud đang phát triển lớp PaaS theo hướng tập hợp nhiều dịch vụ nền tảng có thể kết hợp với nhau tùy theo từng kiến trúc ứng dụng.

Các nhóm dịch vụ hiện bao gồm Kubernetes phục vụ triển khai và quản lý ứng dụng container; hệ thống lưu trữ container image; các dịch vụ cơ sở dữ liệu; Redis; Kafka và RabbitMQ cho nhu cầu truyền tải và trao đổi dữ liệu; API Gateway giúp quản lý API; cùng các công cụ hỗ trợ giám sát và vận hành hệ thống.

Hệ sinh thái VNPT Cloud PaaS. Nguồn: VNPT Cloud

Việc cung cấp các thành phần này dưới dạng dịch vụ được quản lý giúp doanh nghiệp không nhất thiết phải tự xây dựng toàn bộ nền tảng từ đầu.

Chẳng hạn, một ứng dụng thương mại điện tử có thể kết hợp Kubernetes để vận hành ứng dụng, cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin giao dịch và Redis để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. Trong khi đó, một hệ thống có nhu cầu xử lý lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực có thể sử dụng thêm Kafka.

Điểm quan trọng là doanh nghiệp có thể lựa chọn từng thành phần phù hợp với kiến trúc và quy mô hệ thống thay vì sử dụng một mô hình cố định.

Từ cung cấp hạ tầng đến hỗ trợ phát triển ứng dụng

PaaS không có nghĩa doanh nghiệp phải thay thế hoàn toàn những mô hình cloud đang sử dụng. Với các hệ thống có yêu cầu kiểm soát hạ tầng sâu hoặc ít thay đổi, IaaS vẫn có thể là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, khi số lượng ứng dụng tăng, chu kỳ phát triển ngắn hơn và áp lực vận hành lớn hơn, việc sử dụng những dịch vụ nền tảng được quản lý có thể giúp giảm một phần khối lượng công việc mà đội ngũ kỹ thuật phải xử lý thủ công.

Sự phát triển của lớp PaaS tại VNPT Cloud vì vậy cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn của thị trường: điện toán đám mây đang dần chuyển từ việc cung cấp tài nguyên hạ tầng sang cung cấp những nền tảng hỗ trợ trực tiếp cho quá trình xây dựng, triển khai và vận hành ứng dụng.

Với doanh nghiệp, đây có thể là bước tiếp theo sau khi đã đưa hạ tầng lên cloud: không chỉ sử dụng tài nguyên linh hoạt hơn, mà còn tìm cách biến cloud thành một môi trường giúp đội ngũ công nghệ làm việc hiệu quả và tập trung hơn vào sản phẩm.

(Nguồn: VNPT Cloud)