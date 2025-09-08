Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT đã kiến nghị trực tiếp đến Thủ tướng Phạm Minh Chính giao trọng trách phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mang tầm quốc gia. Ảnh: VNPT

Tại buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của VNPT mới đây, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT đã kiến nghị trực tiếp đến Thủ tướng Phạm Minh Chính giao trọng trách phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mang tầm quốc gia để đưa Việt Nam tiến nhanh vào kỷ nguyên AI.

Ông Huỳnh Quang Liêm kiến nghị, trong Chương trình Chiến lược Quốc gia về trí tuệ nhân tạo, đối với nội dung triển khai và vận hành hệ thống GPU (hệ thống xử lý dữ liệu lớn để tạo ra hình ảnh và thực hiện các phép toán số học phức tạp) của quốc gia, VNPT xin Thủ tướng cho phép VNPT tham gia với vai trò là đơn vị chủ lực triển khai và vận hành theo mô hình “Nhà nước đầu tư – Doanh nghiệp vận hành”.

Ông Huỳnh Quang Liêm đưa ra dẫn chứng mô hình này nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, UAE,… đã và đang áp dụng nhằm huy động hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái AI quốc gia phát triển nhanh chóng và bền vững. Đây là hướng đi tất yếu để khẳng định chủ quyền công nghệ, chủ quyền về dữ liệu và đặc biệt chủ quyền AI của Việt Nam.

Tổng Giám đốc VNPT còn đề nghị Chính phủ chính thức giao trọng trách xây dựng Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, làm nền tảng cho các ứng dụng AI Việt, do người Việt xây dựng, đặt trọng tâm vào tiếng Việt như một sứ mệnh gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc cho VNPT thực hiện.

Ông Huỳnh Quang Liêm cho rằng, nếu được giao trọng trách này sẽ giúp doanh nghiệp công nghệ như VNPT có được điều kiện để giải các bài toán lớn cho Việt Nam, qua đó góp phần tạo ra những sản phẩm đạt vị thế hàng đầu, hiện đại, tiên phong, mang bản sắc Việt Nam, sánh ngang và có thể cạnh tranh với các Big Tech trên thế giới trong xử lý ngôn ngữ tiếng Việt.

Để từ đó tiến tới xây dựng mô hình AI tạo sinh có khả năng xử lý toàn diện từ ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, video,…. bằng công nghệ của người Việt, phục vụ người Việt.

Để có những sản phẩm trí tuệ nhân tạo mang tầm quốc gia, có thể triển khai mang lại hiệu quả cao, triển khai nhanh, tính lan tỏa lớn, VNPT đề xuất với Thủ tướng được giao triển khai nền tảng và ứng dụng AI hỗ trợ công chức trong xử lý và vận hành hệ thống thủ tục hành chính trên toàn quốc.

Mô hình này đã được triển khai thí điểm giữa VNPT và Trung tâm chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh và cũng đã được nhân rộng đến các tỉnh, thành phố trong hoạt động của Chính quyền 2 cấp từ 1/7 vừa qua.

Đối với hơn 2 triệu cán bộ công chức, viên chức, VNPT đề xuất Chính phủ giao triển khai nền tảng “Bàn làm việc số” có tích hợp GenAI để hỗ trợ, trở thành trợ lý toàn diện cho cán bộ công chức, viên chức trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình, từ trao đổi, email, hội nghị truyền hình trực tuyến, quản lý khai thác tri thức thông minh,….

Hiện VNPT đang trong tiến trình đưa nội dung này thí điểm cho hơn 3 vạn cán bộ công nhân viên của mình.

“Từ những cơ hội triển khai các bài toán AI như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp công nghệ như VNPT có cơ sở, nền tảng để mở rộng ứng dụng AI ra lĩnh vực khác, phục vụ nhiều nhu cầu của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp Việt và hướng tới vươn ra quốc tế”, ông Huỳnh Quang Liêm nói.

Trước kiến nghị của VNPT, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế thuận lợi để VNPT phát huy tối đa tiềm năng, hoàn thành sứ mệnh của mình, phát huy mọi giá trị văn hoá tốt đẹp. Bên cạnh đó, VNPT cũng cần đề xuất Chính phủ những cơ chế, chính sách cần thiết cho phát triển.

Chia sẻ về vấn đề AI trước đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chúng ta hiện đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng AI.

Một số chuyên gia trong ngành này tin rằng cách mạng AI sẽ thay đổi thế giới nhiều hơn tất cả các cuộc cách mạng trên trong 50 năm qua cộng lại.

Nhiều quốc gia đã nhận thấy tầm quan trọng của AI, và đã ban hành chiến lược quốc gia về AI. Liên Hợp Quốc và Liên minh Viễn thông Quốc tế đã xác định AI là lĩnh vực trọng tâm cần thúc đẩy hợp tác, và đã tổ chức chuỗi các hội nghị với chủ đề "AI vì sự tốt đẹp".

Sự phát triển của AI mang lại cả cơ hội và thách thức cho tất cả chúng ta. Việc quyết định cách sử dụng và quản lý AI sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình tương lai của chúng ta.

“Chúng ta không có lý do gì để đi sau. Xuất phát điểm của chúng ta cũng như các nước khác. Chỉ có đi đầu ngay từ đầu thì Việt Nam mới có thể thay đổi thứ hạng để trở thành nước phát triển. Việt Nam có thể và cần thiết phải trở thành một trung tâm toàn cầu về chuyển đổi AI, về ứng dụng AI, về nhân lực AI. Chưa bao giờ người Việt Nam chúng ta đi đầu về công nghệ, hay dám nghĩ đến chinh phục thế giới bằng công nghệ, bằng ứng dụng công nghệ, thì nay là lúc chúng ta, những doanh nghiệp CNS phải làm việc đó. Vì AI mang lại giá trị cho con người chủ yếu là qua các ứng dụng, và chính ứng dụng lại hoàn thiện công nghệ AI, cho nên, ứng dụng AI, chuyển đổi AI có thể là lựa chọn để chúng ta từ Việt Nam đi ra toàn cầu. Bước đi thì nhỏ nhưng tầm nhìn thì phải lớn lao, khát vọng thì cháy bỏng, lao động thì quên mình - đó là những đặc trưng của các doanh nghiệp công nghệ số thế hệ mới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.