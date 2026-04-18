Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026.

Theo đó, tính đến ngày 30/3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tiếp nhận 123 hồ sơ từ các hội đồng cấp cơ sở tại Sở GD-ĐT; các phường, xã; các trường đại học, cao đẳng trực thuộc thành phố và các trường đại học tư thục trên địa bàn.

Trong tổng số 123 hồ sơ, có 4 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 119 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Việc công khai danh sách được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong quá trình xét chọn.

Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách 123 nhà giáo được công khai để lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 22/4/2026.

Sau thời gian công khai, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 17 năm 2026 sẽ tổng hợp ý kiến, thực hiện các bước tiếp theo của quy trình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.