Ngày 16/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai); Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003), Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, cùng trú tỉnh Gia Lai); Lê Hồng Phương (SN 1996), Trương Như Thái Nguyên (SN 1989, cùng trú TP Đà Nẵng).

Vợ chồng Nguyễn Thị Vọng và Nguyễn Hoài Nam cầm đầu đường dây bán cần sa qua mạng xã hội. Ảnh: Thành Anh

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hội nhóm Facebook, Telegram, WhatsApp… công khai chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia nên đã xác lập chuyên án 226V để đấu tranh. Ngày 14/3, khi thời cơ chín muồi, các tổ cảnh sát đồng loạt bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan điều tra làm rõ, vợ chồng Nam – Vọng mở shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream để tạo vỏ bọc che giấu hành vi phạm tội.

Vợ chồng này nhập số lượng lớn quần áo cũ, giấu các gói cần sa bên trong rồi đóng gói gửi cho khách mua qua các công ty chuyển phát nhanh.

Việc giao dịch được thực hiện qua các nhóm Telegram với nhiều tên khác nhau. Người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là cần sa cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Thành Anh

Liên quan chuyên án này, vào tháng 1/2026, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 4 đối tượng nước ngoài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng nhiều lần mua ma túy từ vợ chồng Nam – Vọng, sau đó lập các trang web để bán lại cho người nước ngoài đang sinh sống, du lịch tại Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.