Ngày 1/2, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Đáng chú ý, ma túy được mua bán trên không gian mạng, “núp bóng” các sản phẩm tưởng chừng vô hại, nhắm trực tiếp vào học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Theo C04, nhiều loại ma túy hiện được ngụy trang dưới tên gọi thuốc lá điện tử, thảo mộc, tobaco, các chất kích thích nhẹ… nhằm kích thích sự tò mò. Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin, thậm chí gắn mác “hợp pháp”, “không gây nghiện”, “chỉ giúp thư giãn”.

Ma túy "núp bóng" dưới dạng thuốc lá điện tử. Ảnh: C04

“Người sử dụng không cần gặp trực tiếp người bán, mọi giao dịch được thực hiện qua mạng; tiền được chuyển khoản nhanh chóng, ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng thông thường và gửi về tận nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh”, đại diện C04 cho biết, đồng thời đánh giá chính sự “tiện lợi”, kín đáo này khiến nhiều phụ huynh chủ quan, lơ là trong việc kiểm soát.

Theo đại diện C04, các loại ma túy “núp bóng” tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây rối loạn tâm lý, suy giảm trí nhớ, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi. Với thanh thiếu niên, hậu quả càng nghiêm trọng khi ảnh hưởng đến não bộ, làm giảm khả năng học tập, tư duy; dễ dẫn đến nghiện và phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Ma túy dưới vỏ bọc là thuốc lá điện tử. Ảnh: C04

Ma túy được ngụy trang dưới dạng thảo mộc. Ảnh: C04

Để kịp thời phòng ngừa, đại diện C04 khuyến cáo cha mẹ, giáo viên cần quan tâm, theo dõi sát các biểu hiện bất thường của con em, học sinh như: thường xuyên sử dụng điện thoại, tham gia nhóm kín trên mạng, có dấu hiệu che giấu nội dung trao đổi; nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc, giải thích mập mờ về món đồ bên trong; thay đổi tâm lý đột ngột như cáu gắt, lơ là học tập, thức khuya, mệt mỏi kéo dài; chi tiêu bất thường, thường xuyên xin tiền nhưng không rõ mục đích.

C04 cũng vừa xác lập chuyên án 997C đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng, ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán; giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển ma túy bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đến ngày 9/1, C04 chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Oanh (SN 2002, trú tại Hà Nội) khi đang mang 7 đơn hàng chứa ma túy gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh. Mở rộng điều tra, C04 phối hợp Công an các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây. Bước đầu, lực lượng chức năng bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 9kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD, 7,5 lít dung dịch chứa ma túy thành phẩm và 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco.