Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 9 tháng năm 2026 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện trong 9 tháng cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn này gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, có 3.108 dự án được cấp phép mới, số vốn đăng ký đạt 29,24 tỷ USD, tăng 6,2% về số dự án và tăng 2,4 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI đăng ký cấp mới, với 13,38 tỷ USD, chiếm 45,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; vận tải, kho bãi đạt 5,14 tỷ USD, chiếm 17,6%; các ngành còn lại đạt 10,71 tỷ USD, chiếm 36,6%.

Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 9 tháng năm 2026 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,7 tỷ USD, chiếm 19,5%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 17,1%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 3,01 tỷ USD, chiếm 10,3%; Trung Quốc 2,27 tỷ USD, chiếm 7,8%; Nhật Bản 1,56 tỷ USD, chiếm 5,3%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,5%.

Về địa bàn đầu tư, TPHCM dẫn đầu cả nước về vốn FDI đăng ký cấp mới, với hơn 18,22 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026. Thành phố có 1.593 dự án được cấp phép mới.

Thái Nguyên đứng thứ hai với hơn 7,9 tỷ USD; Bắc Ninh đứng thứ ba với hơn 4,2 tỷ USD. Tiếp theo là Hà Nội với hơn 4,1 tỷ USD, Hải Phòng hơn 3,08 tỷ USD và Nghệ An hơn 2,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, có 948 lượt dự án đã được cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm 14,15 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thực hiện cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,40 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,59 tỷ USD, chiếm 7,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 723,4 triệu USD, chiếm 3,4%.