Real Madrid là đội chịu kết quả bất lợi nhất sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League chiều 27/2 tại Nyon, Thụy Sĩ.

Một vòng đấu của bóng đá Anh và Tây Ban Nha. Man City sẽ là đối thủ của Real Madrid; Tottenham chạm trán Atletico, còn Newcastle đối đầu Barcelona.

Man City đối mặt Real Madrid lần thứ 5 trong vòng mùa giải liên tiếp – lần thứ hai trong mùa giải này – một “kinh điển” của bóng đá châu Âu, màn so tài giữa những gã khổng lồ. Trận lượt đi diễn ra tại Bernabeu và một tuần sau là lượt về tại Etihad.

Man City và Real Madrid nhiều duyên nợ nhất trong những năm gần đây. Ảnh: EFE

Đội bóng thành Manchester đã tiến bộ rõ rệt trong những tháng gần đây, đặc biệt sau các bản hợp đồng Guehi và Semenyo cùng sự trở lại của Rodri.

Real Madrid – Man City đã trở thành “kinh điển hiện đại” của Champions League. Đây sẽ là lần thứ 7 hai đội gặp nhau ở vòng knock-out. Trong 6 lần trước, “Los Blancos” đi tiếp 4 lần (bao gồm hai lần gần nhất), còn đại diện Anh thắng hai.

Đây cũng là cặp đấu lặp lại nhiều thứ hai tại Champions League trong thế kỷ 21; chỉ có Real Madrid – Bayern Munich với 9 lần đối đầu là nhiều hơn.

Trong khi đó, ĐKVĐ PSG gặp Chelsea ở vòng 1/8. Đội thắng cặp đấu này sẽ đối đầu với Liverpool hoặc Galatasaray tại tứ kết.

Theo phân nhánh bốc thăm, về lý thuyết có khả năng lần đầu tiên chung kết Champions League là Siêu kinh điển Real Madrid vs Barca; hoặc Man City cùng Arsenal tranh danh hiệu tại Budapest.

Với những người mơ mộng về kịch bản không tưởng, chung kết ngày 30/5 cũng có thể là trận Atalanta đối đầu Bodo/Glimt.

VietNamNet tường thuật chi tiết diễn biến bốc thăm Champions League 2025/26: