Trong hơn hai thập kỷ, quần vợt nam thế giới gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi ba cái tên Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Họ không chỉ thay nhau giành Grand Slam mà còn định nghĩa luôn chuẩn mực của sự vĩ đại.

Khi Big 3 dần bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp, nhiều người tin ATP sẽ mất rất lâu mới tìm ra một tay vợt đủ sức tạo nên cảm giác thống trị tương tự.

Nhưng Rome Open 2026 có thể là thời điểm mọi thứ thay đổi. Jannik Sinner không còn đơn thuần là một tài năng trẻ hay một tay vợt đang có phong độ cao. Tay vợt người Italia giờ đây đang buộc cả ATP phải thích nghi với một tiêu chuẩn hoàn toàn mới.

Chiến thắng trước Casper Ruud ở chung kết Rome Open không chỉ giúp Sinner giành thêm một danh hiệu Masters 1000. Nó còn giúp anh hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Masters khi chinh phục đủ cả 9 giải Masters 1000 trong hệ thống ATP. Trước Sinner, chỉ duy nhất Novak Djokovic làm được điều này.

Điều đáng kinh ngạc hơn là Sinner hoàn tất cột mốc ấy ở tuổi 24, trẻ hơn Djokovic tới 7 tuổi. Không dừng lại ở đó, anh còn lập kỷ lục 32 trận thắng liên tiếp tại Masters 1000, vượt qua chuỗi 31 trận của Djokovic năm 2011. Federer từng đạt 29 trận, Nadal là 23 trận, nhưng giờ tất cả đều phải đứng sau Sinner.

Tay vợt người Italia cũng trở thành người đầu tiên vô địch 5 giải Masters 1000 liên tiếp. Trong 10 trận chung kết Masters đã chơi, Sinner thắng toàn bộ và thậm chí không thua bất kỳ set nào.

Thành tích ấy cho thấy đây không còn là sự bùng nổ nhất thời. Sinner đang tạo ra thứ cảm giác mà quần vợt nam thế giới từng quen thuộc trong thời kỳ đỉnh cao của Federer, Nadal và Djokovic: cảm giác rằng đối thủ bước vào sân với niềm tin rất nhỏ để chiến thắng.

Casper Ruud từng thừa nhận trước trận chung kết Rome rằng Sinner là tay vợt “không thể bị đánh bại” ở thời điểm hiện tại. Điều đáng sợ là nhận xét ấy không còn mang tính cường điệu.

Với chức vô địch Rome Open, Sinner sẽ bước vào Roland Garros cùng chuỗi 29 trận thắng liên tiếp và vị thế ứng viên số một. Trong bối cảnh Carlos Alcaraz vắng mặt, quần vợt nam thế giới có lẽ đang tiến rất gần đến thời kỳ “Big 1” đầu tiên kể từ sau kỷ nguyên Big 3.

